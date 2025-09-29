Video Casarano Salernitana (2-2): gol e highlights della sfida valida per il settimo turno del girone C della Serie C

VIDEO CASARANO SALERNITANA (2-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Casarano Salernitana, gol e highlights: la gara del “Giuseppe Capozza”, tra due delle prime tre formazioni del girone C della Serie C, termina 2-2 e rappresenta uno spot per la terza serie grazie al pareggio tra la matricola terribile e una delle formazioni candidate alla promozione. Il pareggio tra la formazione di Vito di Bari e l’undici di Giuseppe Raffaele (oggi squalificato) è un saliscendi di emozioni: a passare in vantaggio sono i granata con Ferrari (10′) su rigore. Poi, ecco le solite amnesie difensive dei campani e Malcore pareggia al 31′, mentre Donnarumma comincia a compiere i primi miracoli di giornata (due volte su Cajazzo e una su Malcore) per fermare i rossoazzurri che crescono alla distanza. Si chiude co un clamoroso palo (ancora Cajazzo) al 45′.

Video Benevento Trapani (2-0)/ Gol e highlights: due gol e la Strega va in vetta (Serie C, 28 settembre 2025)

La ripresa vede il Casarano trovare il meritato sorpasso con Millico al 48′: gli ospiti sono in bambola e servono i cambi per cambiare l’inerzia della gara. E nella mezz’ora finale, complice la stanchezza dei pugliesi, ritorna la Salernitana: Lulic salva su Tascone (62′), poi Chiorra si supera negando il gol a Ferrari, mentre il dirimpettaio Donnarumma è super su Gega. Poi, nervosismo e tensioni con Quirini che nel recupero-monstre impatta al 95′ (ma c’è il giallo della chiamata dell’FVS): è 2-2 per un pari che salva il primato della Salernitana, in coabitazione col Benevento a quota 16, mentre il Casarano va a 12 punti e manca il colpaccio, ma esce tra gli applausi.

Video Siracusa Cosenza (0-1)/ Gol e highlights: Mazzocchi si prende i tre punti! (Serie C, 28 settembre 2025)

VIDEO CASARANO SALERNITANA (2-2), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Celiento, Lulic, Gega; Cajazzo, Logoluso, D’Alena (69′ Cerbone), Pinto (27′ st Gyamfi); Chiricò (27′ st Perez), Malcore (27′ st Zanaboni), Millico (19′ st Ferrara). A disposizione: Bacchin, Pucci, Palumbo, Milicevic, Maiello, Guastamacchia, Barone, Malagnino, Di Dio. Allenatore: Vito Di Bari.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro (48′ st Matino) , Golemic, Frascatore (7′ st Achik); Ubani (1′ st Qurini), Tascone (38′ st Varone), De Boer, Villa, Anastasio (20′ st Knezovic); Ferraris, Ferrari. A disposizione: Brancolini, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Giacomo Ferrari (Giuseppe Raffaele squalificato).

Video Lumezzane Inter U23 (1-2)/ Gol e highlights: prima doppietta per Spinaccè! (Serie C, 28 settembre 2025)

Reti: 10′ pt Ferrari (S), 31′ pt Malcore (C), 3′ st Millico (C), 50′ st Quirini (S).

Ammoniti: Coppolaro (S), Frascatore (S), Achik (S), Pinto (C), Cerbone (C).