Video Casertana Atalanta U23 (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida come recupero del quattordicesimo turno di Serie C 2025/2026 girone C
VIDEO CASERTANA ATALANTA U23, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Alberto Pinto la Casertana colleziona la terza vittoria consecutiva superando per 1 a 0 l’Atalanta U23. Nelle fasi iniziali della prima frazione di gioco il ritmo rimane abbastanza blando e nessuna delle due squadre si rende in grado di creare pericoli degni di nota nei confronti delle rispettive difese avversarie.
I Falchetti tentano di farsi vedere in zona offensiva solo intorno al quarto d’ora con un colpo di testa di Vano finito largo oltre la linea di fondo campo. I bergamaschi perdono prematuramente Navarro, sostituito da Comi, a causa di un infortunio verso il 18′ ed i rossoblù non concretizzano al 22′ con Toscano.
I padroni di casa continuano a spingersi in attacco fallendo una chance al 28′ con Vano di testa e sbloccano poi il risultato al 35′ tramite il gol siglato da Casarotto, preciso nel capitalizzare l’assist offertogli da Toscano. I giovani della Dea tentano di reagire al 43′ con un colpo di testa di Obric salvato sulla linea di porta da Liotti ed anche lo spunto di Misitano del 44′ viene deviato in corner sul più bello.
Nel secondo tempo gli uomini allenati da mister Coppitelli sprecano al 52′ con il neo entrato Llano e sul fronte opposto è ancora Liotti a sventare al 53′ il nuovo colpo di testa di Misitano, con Comi che non inquadra lo specchio della porta sul prosieguo dell’azione.
Nel finale Casarotto si dispera al 75′ quando Vismara gli nega il bis ed i lombardi perdono ulteriori speranze di pervenire al pareggio restando in inferiorità numerica dall’83’ per colpa dell’espulsione di Obric, al quale l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso diretto avendo fermato irregolamente il solito Casarotto lanciato a rete.
Questo successo conquistato nel recupero della quattordicesima giornata della Serie C 2025/2026 assegna tre punti alla Casertana che tocca così quota ventotto. La classifica del girone C non migliora invece per l’Atalanta Under 23 che tramite questa sconfitta rimane ferma con i suoi ventuno punti.