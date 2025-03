VIDEO CASERTANA BENEVENTO: LA SINTESI!

Video Casertana Benevento che racconta una sfida con un primo tempo a due facce. La frazione iniziale dei primi 45 minuti è di studio con le due formazioni che cercano di scoprire i punti deboli dell’avversario. La gara si stappa con la Casertana che si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta l’ex attaccante del Carpi Michele Vano. L’attaccante spiazza il portiere portando in vantaggio i suoi, ottima esecuzione. Il vantaggio dura solamente una manciata di minuti. Benevento che trova la rete del pareggio con Manconi che approfitta di una palla vacante per spedire in porta. In mezzo il cartellino giallo per Kontek ma soprattutto il palo beccato da Starita, sullo 0-0.

Secondo tempo con pochissime emozioni con Tosca e Talia che hanno le migliori occasioni per portare a casa il risultato ma nulla da fare. Ciano prova ad andare in porta da calcio piazzato ma la palla termina. Al termine dei 90 minuti la partita finisce 1-1. Quota 47 raggiunta con il quarto posto dopo la vittoria del Crotone nel pomeriggio. Casertana, invece, che raggiunge quota 23, e adesso la classifica inizia a spaventare.

VIDEO CASERTANA BENEVENTO: GOL E HIGHLIGHTS