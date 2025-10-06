Video Casertana Casarano (0-3): gol e highlights della sfida valida per l'ottavo turno del girone C della Serie C

VIDEO CASERTANA CASARANO (0-3), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Casertana Casarano, gol e highlights: la gara disputata allo stadio “Giuseppe Pinto” di Caserta, per un ‘derby’ tutto in rossoblù vede andare in scena l’ennesimo, convincente successo della matricola pugliese che continua la sua corsa a ridosso delle prime. 0-3 il risultato finale che punisce troppo severamente l’undici di Federico Coppitelli, in partita per un’ora e molto più pericoloso nel corso della prima frazione (due ghiotte chance per Casarotto e il clamoroso palo di Kallon al 20′). Ma è soprattutto Proia ad andare vicino all’1-0 al 39′, mentre la formazione di Vito Di Bari si fa vedere con Malcore e Logoluso in rapida successione.

Sembra il prologo per un secondo tempo equilibrato e invece ecco il patatrac: le occasioni per Malcore e Chiricò (tra il 51′ e il 53′) sono l’avvisaglia che qualcosa è cambiato, poi ci si mette il ‘rosso’ a Proia (intervento duro e ammonizione ribaltata con FVC, 57′) a riscrivere la storia del match. Passano pochi minuti ed accade l’inevitabile: i salentini passano con Cajazzo, in tap-in su assist di Millico, al 61′, spianando le porte alla goleada: seguirà (dopo un gol annullato a Malcore) il raddoppio di Gyamfi al 73′ e il tris dello stesso Malcore all’82’. Poi, titoli di coda e festa per un Casarano lanciatissimo: i rossoblù sono terzi, a pari punti col Catania, e continuano a sognare; battuta d’arresto per una Casertana ingenua che resta a quota 11 e perde l’occasione di spiccare il volo.

VIDEO CASERTANA CASARANO (0-3), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Bacchetti, Rocchi, Liotti (1′ st Falasca); Toscano (33’ st Leone), Pezzella (20’ st Vano), Proia; Kallon, Casarotto (12’ st Llano), Bentivegna (33’ st Galletta). A disposizione: Merolla, Vilardi, Kontek, Heinz, Di Tommaso, Giugno, De Liguori, Arzillo, Capasso. Allenatore: Federico Coppitelli.

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Celiento, Lulic, Gega; Cajazzo (32’ st Cerbone), Logoluso, D’Alena (32’ st Maiello), Gyamfi (39’ st Guastamacchia); Chiricò, Malcore (39’ st Perez), Millico (32’ st Ferrara). A disposizione: Bacchin, Colazzo, Palumbo, Milicevic, Barone, Malagnino, Zanaboni. Allenatore: Vito De Bari.

Reti: 61’ Cajazzo (Casa), 73’ Gyamfi (Casa), 82’ Malcore (Casa).

Ammoniti: Rocchi (Case), Bacchetti (Case), Kallon (Case), Gyamfi (Casa).

Espulso: Proia (Case).