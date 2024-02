Video/ Casertana Catania (0-0) highlights: reti bianche al Massimino (11 febbraio 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS CATANIA CASERTANA (0-0): LA PARTITA

Catania e Casertana si dividono la posta in palio con un pari a reti bianche che ha regalato le migliori emozioni nella ripresa. Chiricò ci prova da punizione, Venturi respinge la minaccia con una grandissima parata. Weelback ci prova dalla distanza, il portiere avversario respinge senza problemi. Curcio riceve da fallo laterale e calcia subito, Welbeck lo mura e chiude la traiettoria della conclusione.

Nella seconda frazione le due compagini provano a vincerla. Di Carmine per Chiricò che si accentra e calcia con il sinistro, la sfera sfiora il palo. Sturaro commette fallo e si prende il secondo giallo, Catania che resta in dieci uomini. Casertana che parte in contropiede, Toscano calcia dal limite e trova la grande parata di Albertoni. Costantino per Di Carmine che calcia a botta sicura, Venturi sventa la minaccia in due tempi. Clanci per Costantino, ancora una grandissima parata di Venturi oggi in versione saracinesca. Albertoni smanaccia un cross, arriva Deli che la mette fuori a porta vuota. Il match termina sullo zero a zero.

VIDEO HIGHLIGHTS CATANIA CASERTANA (0-0): IL TABELLINO

CATANIA (4-3-3): Albertoni; Bouah, Curado, Kontek, Castellini (VC); Welbeck, Sturaro (C), Tello (79′ Quaini); Chiricò (65′ Costantino), Di Carmine (79′ Cianci), Cicerelli (65′ Rapisarda).

A disp. di Lucarelli: Furlan, Donato, Monaco, Haveri, Celli, Chiarella, Peralta.

CASERTANA (3-5-2): Venturi; Celiento (C), Bacchetti (73′ Nicoletti), Sciacca; Calapai, Toscano, Proietti (45′ Galletta), Deli, Anastasio; Carretta (87′ Taurino), Curcio (VC).

A disp. di Cangelosi: Marfella, Paglino, Matese, Rovaglia, Turchetta.

ARBITRO: Gabriele Scatena della sezione di Avezzano

Assistenti: Giacomo Monaco (Termoli) e Marco Porcheddu (Oristano)

Quarto ufficiale: Enrico Gigliotti (Cosenza)

AMMONITI: Sturaro, Bacchetti, Sciacca, Celiento, Cicerelli

ESPULSI: Sturaro (doppio giallo)

NOTE: 2′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.

