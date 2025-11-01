Video Casertana Catania (2-2), gol e highlights: Liotti ferma i siciliani con un rigore allo scadere.

VIDEO CASERTANA CATANIA (2-2): LIOTTI RISPONDE A DONNARUMMA

Il video Casertana Catania vede subito molto propositiva la squadra di casa che riesce a gestire il possesso del pallone anche grazie ad un baricentro troppo basso per i siciliani. Però, le azioni più interessanti nascono proprio dai siciliani che impegnano due volte De Lucia. A provarci è sempre Cicerelli che calcia due volte di destro e costringe all’ottima parata il portiere degli uomini di casa. Al 21′, il Catania trova la via del gol con Lunetta ma il 23 è in fuorigioco e il tutto viene annullato. L’inerzia della partita passa quindi agli ospiti che riescono a sbloccare la partita al 27′ grazie ad un mancino da fuori area che sorprende tutti e si infila in porta alla sinistra del portiere. Il gol risveglia la Casertana che, prima, segna con Vano ma tutto viene annullato per un’iniziale posizione irregolare e, poi, trova la via del gol da calcio d’angolo. A segnare è Proia che tocca il pallone sul primo palo e beffa Dini che non riesce a salvare la sua porta.

DIRETTA/ Casertana Catania (risultato 2-2): Liotti pareggia in extremis! (Serie C 31 ottobre 2025)

I ritmi si abbassano nel secondo tempo del video Casertana Catania ma la partita è tutt’altro che finita. Infatti, dopo un inizio a rilento influenzato anche dai tanti cartellini e cambi, la partita si accende grazie ad un super gol degli ospiti. Al 74′ è bravissimo Caturano a controllare il pallone al limite dell’area e appoggiarlo con il tacco verso Donnarumma. Il calciatore dei catanesi calcia molto bene con il destro da fuori area e trova il secondo palo superando un incolpevole De Lucia. Il gol sembra poter chiudere la partita fino a quando, all’85’, Ierardi viene espulso per un fallo di reazione nell’area di rigore avversaria e lascia la sua squadra in dieci uomini. Gli ultimi minuti sono di assedio della Casertana che cerca e trova il gol del pareggio. A segnare è Liotti che trasforma un calcio di rigore spiazzando Dini dopo un incredibile fallo in area di rigore di D’Ausilio che colpisce la gamba di Casarotti nel tentativo di allontanare il pallone. Il pareggio ferma il Catania da un primo posto in solitaria ma permette comunque ai siciliani di agganciarsi alla Salernitana nonostante la partita in più.

DIRETTA/ Salernitana Casertana (risultato finale 2-1): i granata vincono il derby! (Serie C, 26 ottobre 2025)

VIDEO CASERTANA CATANIA (2-2), GOL E HIGHLIGHTS: