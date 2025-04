VIDEO CASERTANA CROTONE: LA SINTESI CON GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Alberto Pinto la Casertana supera in casa il Crotone con un netto 2 a 0. Nel primo tempo i Falchetti vengono disinnescati da un intervento provvidenziale di Cargnelutti quando Vano tenta la conclusione intorno all’11’ e nemmeno il suo compagno di squadra Collodel batte quindi l’estremo difensore D’Alterio verso il 25′.

Gli Squali inseriscono Rispoli al posto di Guerini a causa di un infortunio al 36′ e non concretizzano un paio di chances poi con Gomez al 42′ su calcio di punizione e con Vitale al 45’+1′ per la parata di Zanellati. Nel secondo tempo i Pitagorici falliscono nei loro propositi con Vitale, il cui tiro-cross non sorprende il solito Zanellati al 50′.

Nel finale i rossoblu di casa sbloccano il punteggio tramite il gol firmato da Bacchetti di testa su assist di Kallon al 66′. Ancora il già protagonista Zanellati si aiuta con la traversa sulla sortita offensiva di Cargnelutti al 76′. Ci pensa quindi Egharevba a raddoppiare in maniera definitiva andando a segno al 79′.

Questo successo consegna tre punti alla Casertana capace così di raggiungere quot 37 nella classifica del girone C di Serie C stagione 2024/2025, accorciando sul Foggia in ottica salvezza diretta. La sconfitta conferma il Crotone a 54 punti in graduatoria e chiude così il proprio campionato al quarto posto dietro al Monopoli che ha invece vinto contro il Giugliano.

