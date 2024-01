Video/ Casertana Messina (0-2) gol e highlights: Emmausso espugna l’Alberto Pinto (14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CASERTANA MESSINA (0-2): LA PARTITA

Il Messina vince sul campo della Casertana grazie alla doppietta siglata da Emmausso. Padroni di casa che non sono riusciti a costruire azioni pericolose e subiscono una giusta sconfitta. Al ventesimo minuto si sblocca la gara. Rosafio la mette in mezzo da angolo, Venturi respinge sui piedi di Emmausso che deposita in rete. Pochi minuti dopo il Messina sfiora il raddoppio. Emmausso per Rosafio, il tiro viene deviato da Sciacca che salva tutto. Emmausso nel finale di prima frazione parte in contropiede e trova la respinta di Venturi, a porta vuota Franco spreca tutto.

Caretta per Anastasio, il colpo di testa termina fuori. Salvo si mette in proprio e dalla fascia pesca Emmaussoche, dopo aver superato due avversar,i scarica in porta la rete che chiude la gara. Luciani serve ad Emmausso la sfera del tris ma il centravanti spreca. Montalto di testa a botta sicura per la ete della bandiera, Fumagalli compie una parata strepitosa. Il Messina vince su un campo ostico.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Casoli (46′ Damian), Proietti, Toscano; Carretta, Montalto, Curcio. A disp.: Maffella, Ploskonos, Celiento, Cadili, Paglino, Bacchetti, Deli, Matese, Galletta, Taurino, Tavernelli, Turchetta. All. Cangelosi.

MESSINA (4-3-3): E. Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Polito; Firenze, Franco, Luciani; Emmausso, Zunno, Rosafio. A disp.: Di Bella, Piana, Lia, I. Fumagalli, Zona, Quattrocchi, Giunta, Plescia, Ragusa. All. Modica.

ARBITRO: Andreano di Prato (Dell’Arciprete-Nigri).

MARCATORI: 21′, 60′ Emmausso

NOTE: Ammoniti: Montalto, Fumagalli, Polito

