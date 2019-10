Video/ Casertana Monopoli (2-1): highlights e gol, la decide Longo (Serie C)

Ecco il video di Casertana Monopoli 2-1, partita giocata per l’undicesima giornata del girone C di Serie C e che ha visto un’importante vittoria dei falchetti, che si lanciano nelle alte zone della classifica. Partenza sprint per la Casertana di mister Ciro Ginestra, già pericolosa nei primi minuti con un tiro di Laaribi che spaventa il portiere del Monopoli. I falchetti ci credono e intensificano subito la manovra, costruendo un’altra chance con un Silva dal limite dell’area. La Casertana spinge sull’acceleratore e per poco, sugli sviluppi di un corner, non approfitta di un’uscita disastrosa di Antonino. Attorno alla mezzora ci prova ancora Clemente per i rossoblu, con un tiro al volo fuori misura. La Casertana insiste con Cavallini, sulla cui strada c’è un De Franco che mura la sua conclusione. La prima frazione di gioco si spegne con una giocata di Zito oltre la linea di fondo. La ripresa, invece, si accende nel migliore dei modi: la Casertana passa in vantaggio al terzo minuto con Zito. Bravo il giocatore dei falchetti a sfruttare una disattenzione di Antonino per insaccare con un tiro dalla distanza. Il portiere dei biancoverdi, in questa circostanza, si fa sorprendere da una leggera deviazione letale. Il Monopoli trova la forza di reagire, ma sembra farlo in maniera sconclusionata. Ci pensa Fella a metà ripresa a pareggiare i conti con un bel tiro da trequarti campo. 1-1. La Casertana rischia grosso sul tiro successivo di Carriero ma nel rush finale trova la rete decisiva con Longo, che spinge in porta il pallone del 2-1. Gara che si chiude con il rosso a Jefferson e con l’assalto disperato del Monopoli, che però non porta alcun frutto. Vince la Casertana. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI CASERTANA MONOPOLI

CASERTANA-MONOPOLI 2-1 (0-0 pt)

CASERTANA: 1 Crispino, 4 Caldore, 7 Starita, 9 Cavallini (59’ Adamo), 11 Zito, 15 Longo (88’ Zivkov), 18 Clemente, 19 Lezzi (68’ Santoro), 20 Laaribi, 27 Paparusso, 28 Silva.

A disposizione: 12 Zivkovic, 22 Galluzzo, 5 Santoro, 6 Gonzalez, 13 Zivkov, 14 Ciriello, 16 Matese, 17 Adamo, 23 Varesanovic, 24 Origlia. Allenatore: Ciro Ginestra.

MONOPOLI: 1 Antonino, 3 Mercadante (78’ Tuttisanti), 5 Arena, 6 Pecorini, 7 Salvemini (57’ Jefferson), 8 Piccinni (79’ Cuopone), 20 Carriero, 21 Rota, 25 Moreo (59’ Fella), 28 De Franco, 30 Hadziosmanovic (83’ Antonacci).

A disposizione: 22 Menegatti, 12 Milli, 9 Cuppone, 15 Antonacci, 18 Tuttisanti, 19 Mariano, 23 Fella, 24 Ninna, 26 Ferrara, 33 Jefferson. Allenatore: Giuseppe Scienza.

Direttore di gara: Sajmir Kumara di Verona

Assistenti: Di Monte-Ciancaglini

Ammoniti: Carriero (2’), Piccinni (18’), Arena (30’), Longo (43’), Lezzi (55’), Santoro (73’), Zito (86’), Silva (91’)

Espulsioni:

Marcatori: Zito (48’), Fella (59’), Longo (74’)

Recupero: 2’ (pt), 5’ (st)

