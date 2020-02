Video/ Casertana Picerno (1-1): highlights e gol. Pareggio in extremis! (Serie C)

Un gol per parte nel video di Casertana Picerno, con le due squadre che si dividono la posta in palio nel match del “Pinto”. I falchetti, dopo un periodo estremamente negativo, volevano portare a casa i tre punti, ma il Picerno ha alzato un muro che gli ha permesso di conquistare un punticino davvero prezioso. Il Picerno si limita a proteggere gli spazi, concedendo davvero poco alla Casertana, che almeno da un punto di vista comportamentale approccia con grande aggressività. Il primo tempo però ha davvero poco da raccontare, con pochissimi spunti e sbocchi da ambo le parti. Si arriva all’intervallo senza reti e senza brividi, con Casertana Picerno ferme sullo zero a zero. Il secondo tempo sembra ripartire con un copione molto simile alla prima frazione di gioco. La Casertana spinge senza rendersi pericolosa, il Picerno copre bene. Nel finale, però, scatta la scintilla. Gli uomini di Giacomarro trovano la rete del vantaggio con Kosovan, subito dopo però Tascone ristabilisce il pareggio. Termina in parità tra Casertana Picerno, i padroni di casa evitano una sconfitta che sarebbe stata troppo pesante per quanto visto in campo.

IL TABELLINO

Casertana Picerno Serie C girone C

CASERTANA – PICERNO 1-1

Casertana (3-5-2): Cerofolini; Petta, Silva, Rainone; Longo(Origlia), D’Angelo (Santoro), Laaribi, Tascone, Zito (Paparusso); Castaldo, Starita (Corado). All.: Ginestra

Picerno (3-5-2): Pane; Priola, Lorenzini, Zaffagnini (Ferrani); Melli (Romizi), Kosovan, Vrdoljak (Vanacore), Pitarresi, Guerra; Nappello (Cecconi), Santaniello. All.: Giacomarro

Arbitro: Carella di Bari

Ammoniti: D’Angelo (C), Zito (C), Laaribi (C) (Origlia (C); Priola (P), Lorenzini (P), Cecconi (P)

Reti: 92’ Kosovan (P); 94’ Tascone (C)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CASERTANA PICERNO



© RIPRODUZIONE RISERVATA