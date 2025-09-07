Video Casertana Potenza (risultato finale 3-2) gol e highlights della gara valida per la terza giornata del girone C della Serie C 2025/2026.

VIDEO CASERTANA POTENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Pinto la Casertana ha la meglio nei confronti del Potenza vincendo per 3 a 2 questo incrocio tutto rossoblu. Nel primo tempo i lucani si propongono in maniera propositiva intorno al quarto d’ora senza centrare lo specchio dela porta con Siatounis e D’Auria non combina poi certo di meglio da calcio d’angolo verso il 17′.

I campani non si fanno impressionare e reagiscono 18′ spezzando l’equilibrio di partenza quando Proia sfrutta la respinta sul palo centrato dal collega Kallon. Lo stesso Proia non completa la doppietta al 25′ complice il salvataggio compiuto di Alastra. Gli uomini di mister De Giorgio non inquadrano il bersaglio alla mezz’ora con Anatriello. Le cose non cambiano poi nemmeno con Liotti al 37′ ed Erradi al 39′ ed è invece Felippe, assistito da Adjapong, a pareggiare al 43′.

Nel secondo tempo è la Casertana a tornare avanti immediatamente al 48′ con il colpo di testa vincente firmato da Bentivegna, liberato da un cross di Llano. Tuttavia D’Auria replica già al 50′ con la rete del nuovi pari. Nel finale i Falchetti mettono la parola fine sul match pervenendo al vantaggio definitivo con la doppietta siglata da Proia, in gol nuovamente al 58′ sfruttando il suggerimento offertogli da Kallon.

L’imprecisione dei Leoni viene poi evidenziata al 70′ da Castorani, al 77′ da Bruschi, al 79′ da Adjapong e, nel recupero, pure al 90’+3′ da Maisto. La Casertana si aggiudica così tre punti importanti che le permettono di raggiungere quota 6 nella classifica del girone C. Il Potenza viene quindi scavalcato dai diretti rivali della terza giornata di Serie C 2025/2026 rimanendo fermi con i loro quattro punti.

VIDEO CASERTANA POTENZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS