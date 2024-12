Un primo tempo quello di Casertana Trapani che non ha entusiasmato di certo i tifosi sugli spalti, parliamo di due squadre che all’inizio cercavano sopratutto di non prendere gol. Questo ha un po’ allentato i toni offensivi e di fatto gli attaccanti non hanno mai veramente preso parte alla gara nel loro ruolo. Questo si può vedere tranquillamente nel video alla fine di questo articolo.

La gara si è mantenuta sugli stessi ritmi anche verso la fine della prima frazione di gioco, anche se i padroni di casa hanno sfiorato la rete del vantaggio con Bianchi. Questa azione è stata orchestrata in contropiede, ma alla fine il tiro del trequartista non è riuscito a rimanere nello specchio della porta.

VIDEO CASERTANA TRAPANI, IL SECONDO TEMPO

Casertana Trapani si conclude con una vittoria di misura per gli ospiti, 0-1. Il match è stato equilibrato, con entrambe le squadre che hanno cercato di sfondare, ma senza grandi occasioni nei primi minuti. La Casertana, pur mantenendo il possesso palla, ha avuto difficoltà a finalizzare, mentre il Trapani ha puntato su contropiedi rapidi.

L’unico gol della partita arriva nella seconda metà del primo tempo, quando Lescano, al 35′, raccoglie un tiro da fuori area che devia proprio al momento giusto, infilando il pallone alla base del palo e battendo il portiere di casa. La Casertana non riesce a reagire concretamente e sebbene spinga nel finale, non riesce a trovare la rete del pari.

VIDEO CASERTANA TRAPANI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS