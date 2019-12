Video/ Castrovillari Palermo (0-1): highlights e gol, ai rosanero basta Ricciardo

Esaminando il video di Castrovillari Palermo, con gli highlights e i gol, raccontiamo della vittoria dei rosanero in trasferta per 1-0 nella 16^ giornata del girone I di Serie D. Inizia il match con maggiore convinzione il Castrovillari, che si affaccia subito in avanti con una conclusione di Gagliardi e un colpo di testa di Consiglio. Al 12′ un cross di Cangemi pesca Gagliardi che da due passi si divore il vantaggio. Palermo timido in avvio di match, Pelagotti al 21′ vede sfilare a lato una conclusione di Cangemi, poi tra i rosanero viene ammonito Felici. Al 24′ Palermo pericoloso su uno spiovente su punizione di Martin che non trova Accardi puntuale all’appuntamento con il gol, ma è comunque il preludio al gol decisivo della partita che il Palermo trova alla mezz’ora. Fallo in area di Ferrante su Felici, è calcio di rigore che Ricciardo trasforma con freddezza, spiazzando il portiere avversario Aiolfi, che al 35′ si oppone con un buon riflesso a una conclusione di Felici.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Palermo gestisce con attenzione il vantaggio e al 12′ una gran botta di Felici si alza di poco sopra la traversa. Tra i rosanero entra Langella che si rende subito pericoloso con un bel sinistro, il Palermo gestisce il finale di partita con grande sicurezza ed arriva di nuovo alla conclusione con Ficarrotta e Langella, per poi sfiorare il raddoppio al 43′ ancora con Felici, che trova però una superlativa risposta di Aiolfi a negargli il gol. 4′ di recupero non procurano altri pericoli alla difesa palermitana, la squadra di Pergolizzi gestisce bene e torna alla vittoria dopo lo scivolone interno contro l’Acireale, riportandosi a +7 sulla seconda visto il pareggio del Savoia sul campo del Troina.

VIDEO CASTROVILLARI PALERMO, HIGHLIGHTS E GOL



