A dir poco incredibili i video e le immagini che arrivano da Catania, dove un’ondata di maltempo ha causato allagamenti e seminato il panico. La città siciliana oggi si è svegliata allagata, ma è stata ferita anche da alcune frane. Con la pioggia le strade si sono trasformate in fiumi, come in via Etnea, dove una persona un motociclista è stato salvato da una ragazza nigeriana mentre veniva trasportato dall’acqua. Il video del salvataggio provvidenziale è diventato virale sui social e il sindaco della città etnea è intervenuto pubblicamente per ringraziare Angela per la sua lezione di solidarietà.

La 28enne, mamma di un bambino due anni, non ci ha pensato due volte a intervenire per mettere in salvo l’uomo, poi è andata a lavorare nel bar lì vicino, nella convinzione di non aver fatto nulla di speciale. In realtà, ha salvato una vita con un gesto che per il sindaco di Catania deve essere un esempio per tutti. Nel frattempo, la situazione resta critica, infatti sono state chiuse scuole, parchi e giardini pubblici.

TEMPORALI E ALLAGAMENTI IN SICILIA

La pioggia a Catania è stata accompagnata da forti raffiche di vento, dunque non sono mancati disagi anche in aeroporto, dove sono stati dirottati quattro voli verso lo scalo di Palermo. La circolazione di alcuni treni è stata sospesa, invece, a causa dei danni causati dal maltempo. La situazione è drammatica anche a Licata, dove alcune famiglie sono state evacuate e allontanate: qui è esondato il fiume Salso. Ci sono state persone costrette a salire sui tetti delle auto per essere soccorse dai vigili del fuoco.

Neppure la provincia di Siracusa è stata risparmiata, così come la zona montana, tra automobilisti bloccati e tombini saltati. Il violento nubifragio ha richiesto l’intervento dei sommozzatori di Catania, ma tra le province più colpite ci sono pure quelle di Enna, dove si è verificata una frana da un costone roccioso che fortunatamente non ha coinvolto nessuno, e Caltanissetta. Il governatore Schifani ha disposto interventi immediati per rimuovere situazioni di pericolo e ripristinare lo stato dei luoghi nel minor tempo possibile, inoltre è in contatto con i dirigenti dei vari dipartimenti coinvolti nelle zone colpite dal maltempo.

VIDEO MALTEMPO A CATANIA