Video Catania Altamura (risultato finale 2-0) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata del girone C della Serie C 2025/2026.
VIDEO CATANIA ALTAMURA: LA SINTESI DEL MATCH
Allo Stadio Angelo Massimino il Catania si prende il successo superando fra le mura amiche il Team Altamura per 2 a 0. Nel primo tempo i pugliesi cominciano la partita in maniera propositiva con una giocata di tacco di Silletti, ispirata dalla punizione battuta da Lepore, a mandare la sfera larga sul fondo non di molto subito intorno al 3′.
Gli Etnei si disperano al 27′ quando il direttore di gara non assegna loro un calcio di rigore per un possibile fallo di mano commesso da Zazza e si vedono poi annullare ben due reti per fuorigioco al 42′ ed al 45’+2′ sia con Caturano che con Di Gennaro.
Nella fase iniziale del secondo tempo la conclusione dalla distanza tentata già al 50′ da Curcio non sorprende l’estremo difensore rivale Dini. Nel finale gli Elefanti non inquadrano lo specchio della porta avversaria al 66′ con Forte e sbloccano il risultato al 71′ con Di Gennaro, liberato dal compagno Casasola.
Ci pensa il solito Cicerelli al 77′ a chiudere i conti segnando la rete del raddoppio definitivo su assist offertogli da D’Ausilio. Grazie a questo risultato il Catania si prende i tre punti e tocca così quota ventotto nella classifica del girone C una volta sceso in campo per la tredicesima giornata. La graduatoria di Serie C rimane invece invariata per il Team Altamura che rimane appunto incollato ai suoi quindi punti.