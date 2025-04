VIDEO GOL CATANIA AVELLINO: IL TABELLINO

Video Catania Avellino che termina con la vittoria della formazione irpina con il risultato di 1-2. Decisivo Patierno con una pregevole doppietta dopo la rete di Lunetta. Si apre la sfida con la rete di Lunetta che però viene subito riagguantato dal gol di Patierno. L’attaccante dell’Avellino è abile nel farsi trovare pronto a ribadire in porta il pallone. La prima frazione di gioco termina con il risultato di 1-1 dopo diverse occasioni da gol per il Catania. In particolare Jimenez il più pericoloso.

La seconda frazione si apre con la rete di Patierno che approfitta di una super azione di Cancellotti. Quest’ultimo salta ben 3 uomini prima di servire Patierno che trova il modo di raddoppiare con un tiro a secondo palo. Tanti cartellini gialli tra a Catania e Avellino che termina con il risultato di 1-2 per gli irpini che salgono a quota 66 punti distanziandosi dall’Audace Cerignola di ben 2 punti.

