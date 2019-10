Video/ Catania Bisceglie (1-1): highlights e gol, delusione per gli etnei (Serie C)

Ecco il video di Catania Bisceglie 1-1, partita valida per l’undicesima giornata nel girone C di Serie C e disputata in turno infrasettimanale. Finisce tra i fischi dei tifosi del Catania la sfida tra i rossoazzurri e il Bisceglie, terminata sul punteggio di uno a uno dopo novanta minuti intensi. I padroni di casa si sono fatti prendere dalla paura sul più bello, concedendo il pallone del pareggio ad un Ebagua che non ha avuto pietà. In campo con una formazione rimaneggiata, il Catania cerca subito di imporsi contro un Bisceglie ben posizionato in difesa. Nel corso del primo tempo i siciliani tengono palla e si fanno preferire dal punto di vista del fraseggio, non trovando però i varchi giusti per sbloccare la gara. Ci prova Mbende dopo undici minuti di gioco, con una conclusione che si impenna alta sopra la traversa. Prima dell’intervallo il Bisceglie si fa sotto con Hristov, ma Furlan è attento e non si lascia sorprendere. Il gol arriva dopo il quarto corner battuto dal Catania: traversone di Ciccio Lodi sul secondo palo, bomba di Mbende ed è 1-0 per il Catania. I tifosi rossoazzurri cominciano a scaldarsi e nella ripresa gli etnei avrebbero persino l’occasione di raddoppiare ma Rizzo, Mazzarani e Di Piazza sciupano clamorosamente. Il Bisceglie ringrazia e con cinismo pareggia i conti grazie al gol di Ebagua, che rovina la festa rossoazzurra proprio allo scadere, facendo sprofondare la squadra locale nella contestazione. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI CATANIA BISCEGLIE

VIDEO CATANIA BISCEGLIE: IL TABELLINO

CATANIA BISCEGLIE 1-1: 43′ Mbende (C), 90′ Ebagua (B)

CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Biagianti, Silvestri; Calapai (86′ Biondi), Rizzo, Lodi (80′ Bucolo), Welbeck, Marchese (86′ Saporetti); Di Piazza (80′ Catania), Mazzarani (61′ Curiale). A disp.: Martinez, Noce, Pinto, Rossetti, Barisic, Distefano. All. Lucarelli.

BISCEGLIE (3-5-2): Casadei; Turi, Hristov, Piccinni; Mastrippolito (46′ Ferrante), Abonckelet, Zibert, Camporeale (71′ Ebagua), Tarantino (61′ Cardamone); Gatto (18ì Longo), Montero. A disp.: Borghetto, Murolo, Dellino, Wilmots, Spedaliere, Manicone. All. Vanoli.

ARBITRO: Longo di Paola (Salama-Fontemurato).

MARCATORI: 43′ Mbende, 90′ Ebagua

NOTE: ammoniti Montero. Spettatori circa 6.800.

