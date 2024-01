Video/ Catania Brindisi (4-0) gol e highlights: goleada siciliana! (Serie C, 13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANIA BRINDISI: SINTESI

Nel primo quarto d’ora della partita tra Catania e Brindisi, il risultato rimane sullo 0-0, ma un momento di particolare interesse è stato rappresentato da un tiro di Zanellato del Catania. Il suo tentativo ha messo in seria difficoltà la difesa avversaria del Brindisi, evidenziando la pericolosità dell’attacco del Catania. Il Brindisi dovrà prestare attenzione a giocatori come Zanellato, in grado di creare opportunità offensive e mettere sotto pressione la retroguardia avversaria. La partita sembra essere equilibrata finora, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. La dinamica della partita potrebbe cambiare rapidamente, con ulteriori occasioni da entrambe le parti. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione nei minuti successivi e se le squadre riusciranno a sbloccare il punteggio.

Catania e Brindisi, il risultato è attualmente 1-0 in favore del Catania grazie alla rete di Di Carmine. La squadra di casa sta dimostrando una buona interpretazione della partita, caratterizzata da propositività e iniziativa sul terreno di gioco. Il gol segnato da Di Carmine è il frutto di un impegno costante e rappresenta un vantaggio importante per il Catania. La squadra ospite, il Brindisi, sarà ora chiamata a reagire nel secondo tempo per cercare di ribaltare il risultato a suo favore. Il Catania, invece, potrebbe concentrarsi sulla gestione del vantaggio ottenuto, cercando allo stesso tempo di sfruttare eventuali opportunità per ampliare il margine. Il secondo tempo si preannuncia quindi interessante, con entrambe le squadre che avranno l’obiettivo di raggiungere i propri obiettivi nella partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANIA BRINDISI, IL SECONDO TEMPO

Catania e Brindisi, il risultato rimane 1-0 in favore del Catania, grazie alla rete di Di Carmine. Tuttavia, va notato che Costantino del Catania ha avuto un’occasione per raddoppiare il vantaggio, ma la prodezza del portiere avversario Saio ha impedito il secondo gol. L’occasione di Costantino potrebbe essere stata un momento chiave per ampliare il divario nel punteggio e consolidare ulteriormente la posizione del Catania in partita. La bravura di Saio, tuttavia, ha mantenuto il Brindisi in partita, impedendo al Catania di allungare il vantaggio. Il secondo tempo sarà quindi determinante per entrambe le squadre. Il Catania cercherà di capitalizzare sul vantaggio attuale e cercare ulteriori opportunità per segnare, mentre il Brindisi sarà motivato a rispondere e cercare di pareggiare la partita. Sarà interessante vedere come evolverà la partita nei prossimi minuti.

Catania Brindisi, risultato finale 4-0- Il Catania ha dominato la partita con una prestazione eccezionale, mostrando grande efficacia sia in fase difensiva che offensiva. Zammarini ha aperto le marcature, seguito da Costantino che ha contribuito con un gol e D’Ursi che ha siglato il quarto gol. La squadra di casa ha dimostrato una notevole superiorità durante l’intera partita, sfruttando al massimo le opportunità create e consolidando la propria posizione in classifica. La vittoria per 4-0 è un risultato convincente che riflette la forza e la determinazione del Catania in questa sfida contro il Brindisi. Gli uomini di Costantino Baldini hanno offerto una prestazione completa, mettendo in mostra il loro talento individuale e la coesione di squadra. La vittoria rappresenta un passo importante per il Catania nella corsa alla promozione, confermando la loro ambizione di raggiungere obiettivi più alti in questa stagione. D’altro canto, il Brindisi dovrà analizzare attentamente questa sconfitta e cercare di correggere gli errori per le prossime sfide. Il risultato finale evidenzia la netta superiorità del Catania in questa partita, ma il Brindisi avrà sicuramente l’opportunità di rimettersi in gioco nelle prossime gare.

CATANIA BRINDISI, IL TABELLINO

CATANIA: Bethers K. (Portiere), Rapisarda F. (dal 28′ st Cicerelli E.), Castellini A., Kontek I., Curado M., Peralta D., Zammarini R., Zanellato N. (dal 34′ st Chiarella M.), Celli A., Costantino R. (dal 34′ st Chirico C.), Di Carmine S. (dal 28′ st Cianci P.). A disposizione: Albertoni M. (Portiere), De Luca G., Ladinetti R., Livieri A. (Portiere), Marsura D., Popovic G., Welbeck N.

BRINDISI: Saio I. (Portiere), Gorzelewski F., Bellucci N., Cappelletti D., Valenti B., Vona A. (dal 26′ st Lombardi L.), Malaccari N., Falbo L., Bunino C., Trotta M., Calderoni M.. A disposizione: Albertazzi M. (Portiere), Auro C. (Portiere), Ceesay W. R., De Angelis P., De Feo G., Fiorentino G., Mazia A., Merletti T., Monti N.

RETI: al 25′ pt Di Carmine S. (Catania) , al 16′ st Zammarini R. (Catania) , al 32′ st Costantino R. (Catania) , al 40′ st Chiarella M. (Catania) .

AMMONIZIONI: al 5′ st Kontek I. (Catania).

