Video/ Catania Crotone (risultato 0-1) gol e highlights. I siciliani sbattono su 3 pali (Serie C)

VIDEO CATANIA CROTONE 0-1

Colpo Crotone in casa di un Catania a cui non basta un pubblico da record. Il Catania ha iniziato con un attacco aggressivo nella sfida, con la prima occasione al 7′ con Chiricò, ma il suo tiro è stato impreciso. Il Crotone, d’altro canto, ha faticato a trovare spazi in avvio e al 13′ Marsura ha lanciato nuovamente Chiricò, il cui tiro è stato bloccato da D’Alteri. Al 16′, un cross di Rapisarda ha colpito il palo, sfortunatamente per gli etnei.

Video/ Pontedera Sestri Levante (risultato finale 2-0): successo convincente dei granata (Serie C)

La fase centrale del primo tempo è stata piuttosto tranquilla, con il Crotone che ha cercato di capire come affrontare gli avversari in difesa, ma ha lottato per creare opportunità offensive. Tuttavia, al 32′, il Catania ha colpito il secondo palo della partita con una conclusione di Zammarini. Lucas Felippe è stato ammonito per gli ospiti, e al 43′ il Catania ha cercato nuovamente di segnare con un potente tiro di Rizzo, ma senza successo. Si è arrivati all’intervallo con lo 0-0.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Arezzo batte Rimini! Diretta gol live score (1^ giornata, 1 settembre 2023)

VIDEO CATANIA CROTONE 0-1: TRIBUZZI DECIDE NELLA RIPRESA

Nel secondo tempo, il Crotone ha cercato di reagire e ha avuto una grande occasione al 2′ con un tiro di Tribuzzi. Al 7′, è stata la volta di D’Ursi che ha tentato un pallonetto. Al 12′, il Catania ha apportato alcune sostituzioni con Ladinetti e Di Carmine che hanno preso il posto di Rizzo e Sarao. Il Crotone ha effettuato una sostituzione al quarto d’ora, con Petriccione al posto di Pannitteri. Al 19′, il Catania ha sfiorato il pareggio con un tiro pericoloso di Di Carmine, ma D’Alteri ha fatto una respinta istintiva. Il Crotone ha aperto il punteggio al 21′ con un gol di Tribuzzi, che ha colpito di testa su cross di D’Ursi.

DIRETTA/ Carrarese Fermana (risultato finale 3-0): espulso Coppolaro! (Serie C, 1 settembre 2023)

Il Catania ha cercato di rispondere allo svantaggio e al 28‘ ha colpito la traversa con un calcio di punizione di Chiricò. Gli etnei hanno avuto sfortuna colpendo il legno per la terza volta nella partita. Nel Crotone, Guido Gomez è entrato in campo al posto di Tumminello dopo la mezz’ora, mentre D’Alterio, Mazzotta e Palermo sono stati ammoniti in un finale di partita agitato. Al 44′, Livieri ha negato la doppietta a Tribuzzi con una parata di piede. La partita si è conclusa con 5 minuti di recupero e un ultimo brivido al 93′ con D’Alterio che è uscito male, ma Curado non è riuscito a trovare la porta. Il Crotone ha guadagnato tre punti importanti davanti a 20.000 tifosi avversari.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CATANIA CROTONE











© RIPRODUZIONE RISERVATA