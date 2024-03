Video/ Catania Giugliano (2-3) gol e highlights: Salvemini risolve la sfida! (Serie C, 28 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANIA GIUGLIANO: LA SINTESI

Allo Stadio Angelo Massimino il Giugliano supera in trasferta ed in rimonta il Catania per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa partono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Cianci, autore di un colpo di testa vincente su assist del suo compagno Zammarini. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Bertotto replicano in maniera pericolosa intorno al 19′ quando la conclusione di Salvemini viene parata da Furlan con l’ausilio del palo.

Nel secondo tempo i gialloblu ricominciano bene trovando appunto il gol del pareggio immediatamente al 48′ per merito di Salvemini, approfittando di un errato retropassaggio avversario. Al 53′ Ciuferri sfiora invece il sorpasso incappando però nella parata provvidenziale di Furlan. Nell’ultima parte dell’incontro i tigrotti completano la rimonta con Ciuferri al 69′ e Bouah ripiristina inutilmente l’equilibrio al 71′ visto il nuovo gol poi siglato da Salvemini all’88’ e l’espulsione per rosso diretto rimediata da Cicerelli tra i rossazzurri.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Stefano Milone, proveniente dalla sezione di Taurianova, oltre ad aver espulso Cicerelli all’88’ tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo una sola volta per ammonire Salvemini fra gli ospiti. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentaquattresimo turno di campionato permettono al Giugliano di salire a quota 52 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Catania non si muove, rimanendo fermo a 39 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANIA GIUGLIANO: IL TABELLINO

Catania-Giugliano 2 a 3 (p.t. 1-0)

Reti: 2′ Cianci(C); 48′ Salvemini(G); 69′ Ciuferri(G); 71′ Bouah(C); 88′ Salvemini(G).

Assist: 2′ Zammarini(C); 69′ Cicerelli(G); 88′ Giorgione(G).

CATANIA (4-3-1-2) – Furlan; Bouah, Monaco, Castellini, Celli; Zammarini, Quaini, Welbeck; Peralta; Di Carmine, Cianci. Allenatore: Zeoli.

GIUGLIANO (4-3-3) – Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Yabre; Berardocco, Romano, Giorgione; Di Dio, Salvemini, Ciuferri. Allenatore: Bertotto.

Arbitro: Stefano Milone (sezione di Taurianova).

Ammoniti: 77′ Salvemini(G).

Espulsi: 88′ Cicerelli(C).

