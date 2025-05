VIDEO CATANIA GIUGLIANO: CHE SPETTACOLO DI GOL!

Video Catania Giugliano che racconta una sfida fin da subito molto interessante. Etnei in vantaggio dopo 10 minuti grazie allo schema perfetto di Jimenez che serve il compagno Inglese. L’ex centravanti di Napoli Parma va in rete. Il Var frena entusiasmo dell’attaccante in un primo momento ma poco dopo convalida il suo gol. I siciliani si rendono pericolosi con Raimo ma l’occasione più importante arriva per i campani. Nepi becca il palo da posizione ravvicinata mentre poco dopo realizza la rete del pareggio. Ancora una volta interviene il Var che però annulla per tocco di mano. La rete è nell’aria con i campani che pareggiano con un grande tiro da fuori da parte di De Rosa.

Nel secondo tempo la rete del Catania porta la firma di Ierardi che da 25 metri gela il portiere avversario ma le emozioni non terminano qui. Ancora Inglese, questa volta su rigore, non sbaglia. Rete dell’ex Parma che realizza il tris e manda in estasi i tifosi catenese. Dini non respinge bene e ne approfitta Nepi che fa 3-2 che è anche il risultato finale. Vince e passa al turno successivo il Catania. Finisce la stagione del Giugliano con questa sconfitta.

