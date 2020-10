Video/ Catania Juve Stabia (1-0) highlights e gol: Tonucci piega i campani (Serie C)

Ecco il video di Catania Juve Stabia 1-0, partita valida per la 3^ giornata nel girone C di Serie C. Il Catania vince di misura contro la Juve Stabia grazie alla rete siglata dall’ex Tonucci. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Romero prova l’assist per Cernigoi ma il servizio è impreciso. Golfo mette un cross insidioso, sulla traiettoria c’è Golfo. Rizzo pesca Cernigoi che di testa prova ad indirizzare la sfera, ma non inquadra lo specchio. Tonucci da fuori area prova la conclusione, palla ribattuta dalla difesa. Tonucci! La sblocca proprio lui! L’ex di turni sfrutta al massimo la sponda di Silvestri e trafigge il portiere avversario. La prima frazione scivola via veloce con la Juve Stabia che prova alcune iniziative ma pecca di concretezza, si va al riposo con il Catania avanti.

VIDEO CATANIA JUVE STABIA: IL SECONDO TEMPO

Fantacci si costruisce una grande azione che però sbaglia il tiro. Emmausso dalla lunga distanza prova ad incenerire Tomei ma la conclusione è centrale. Romero crossa ma non trova nessun compagno di squadra. Buona occasione per Romero che viene chiuso giuto in tempo dalla difesa avversaria. Reginaldo e Allievi finiscono sul taccuino dell’arbitro, entrambi sono stati ammoniti. Ci prova proprio Reginaldo con un pallonetto ma la sfera termina fuori. Dieci minuti alla fine della prima frazione, ci prova Romero ma la sua conclusione pecca di precisione. Su una punizione arriva il tiro di Romero, Martinez blocca la sfera. Pecorino parte in contropiede ma non riesce a chiuderla, ghiotta occasione per la compagine etnea. Grandissima parata di Martinez sul tiro di Mastalli! Intervento davvero prodigioso. L’ex Tonucci condanna la Juve Stabia.

TABELLINO

CATANIA-JUVE STABIA 1-0 (Tonucci 25′)

Catania 3-4-3: Martinez, Tonucci, Claiton, Silvestri, Albertini, Welbeck (Vicente 85′), Rosaia, Zanchi, Emmausso (Reginaldo 69′), Sarao (Pecorino 85′), Biondi (Izco 75′). Panchina: Confente, Della Valle, Calapai, Izco, Vicente, Panebianco, Reginaldo, Piovanello, Pecorino, Gatto, Manneh

Juve Stabia 4-3-3: Tomei, Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo (Bubas 85′), Vallocchia (Scaccabarozzi 80′), Berardocco, Mastalli, Cernigoi, Romero, Golfo

Marcatori: Tonucci (C) 25′

Ammoniti: Troest (J), Allievi (J), Reginaldo (C). Padalino (All. Juve Stabia)

Arbitro: Nicolò Marini (Trieste)

