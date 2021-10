Video/ Catania Juve Stabia (3-2) gol e highlights: Luca Moro decisivo! (Serie C)

VIDEO CATANIA JUVE STABIA (3-2): SPETTACOLO AL MASSIMINO!

Il Catania supera la Juve Stabia per tre reti a due dopo aver subito la rimonta di Eusepi, doppietta. Luca Moro, doppietta anche per il centravanti etneo, e Russini regalano i tre punti alla compagine etnea. Andiamo a rivivere le fasi salienti della gara. Bentivegna ci prova da fuori area, la sfera termina alta sopra la traversa. Luca Moro! La sblocca il Catania! Sfera persa da Tonucci, la sfera viene recuperata da Russini che serve Moro, quest’ultimo, da solo contro Sarri, non sbaglia. Moro, dopo sette minuti, ricambia il favore al compagno di squadra. Dalla fascia destra serve Russini al centro che deposita la sfera in rete a porta vuota.

Padroni di casa avanti di due gol dopo venti minuti di gara. Abile Moro ad agganciare la sfera in area e calciare, Sarri blocca. Eusepi! Berardocco la mette in mezzo e imbecca il centravanti che di testa non lascia scampo a Sarri. Panico ci prova con la sfera che lambisce il palo. Ancora Eusepi! Arriva la doppietta ed il pareggio della Juve Stabia. Panico si inserisce alle spalle di Albertini, il cross in mezzo trova Eusepi pronto all’appuntamento con il gol. La prima frazione tra Catania e Juve Stabia termina sul due a due.

SECONDO TEMPO

Bella iniziativa di Moro che calcia e per un soffio non trova la doppietta personale. Moro! Arriva il vantaggio del Catania! Greco trova Moro che in girata porta avanti la compagine etnea. Berardocco la mette in mezzo, Sala per poco non trova la sfera. Dieci minuti alla fine della gara, il Catania continua a restare avanti sulla Juve Stabia. Ceccarelli prova il tiro da fuori area, la sfera non trova la porta. Juve Stabia che continua ad attaccare senza però trovare la sortita giusta. Cinque i minuti assegnati dal direttore di gara, c’è ancora speranza per la Juve Stabia. Donati prova a servire Evacuo ma la sfera termina tra le bracci di Sala. Termina il match tra Catania e Juve Stabia, la decide Moro.

TABELLINO

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto (39′ Ropolo); Rosaia, Cataldi (72′ Provenzano), Greco (89′ Claiton); Piccolo (46′ Ceccarelli), Moro, Russini (72′ Biondi). A disp.: Borriello, Zanchi, Pino, Maldonado, Izco, Sipos, Russotto. All. Baldini.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Sarri; Donati, Tonucci, Troest, Rizzo; Altobelli, Berardocco (74′ Evacuo), Scaccabarozzi (62′ Schiavi); Bentivegna (62′ Stoppa), Panico; Eusepi (84′ Lipari). A disp.: Lazzari, Russo, Esposito, Caldore, Davì, Guarracino, Squizzato, Della Pietra. All. Novellino.

ARBITRO: Giordano di Novara (Stringini-Carrelli).

MARCATORI: 8′, 64′ Moro, 16′ Russini, 26′, 29′ Eusepi

NOTE: ammoniti Berardocco, Scaccabarozzi, Cataldi, Schiavi, Ropolo, Biondi

