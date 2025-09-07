Video Catania Monopoli (risultato finale 4-0) gol e highlights della gara valida per la terza giornata del girone C della Serie C 2025/2026.

VIDEO CATANIA MONOPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Angelo Massimino il Catania ottiene un’altra bella e netta vittoria superando per 4 a 0 anche il Monopoli. Nel primo tempo i rossazzurri si rendono pericolosi verso il 13′ con una conclusione di Aloi deviata oltre la linea di fondo campo ed al quarto d’ora Donnarumma non batte l’estremo difensore Piana.

Gli Etnei spezzano quindi l’equilibrio di partenza intorno al 24′ quando Ierardi insacca la sfera con un colpo di testa al calcio d’angolo di Cicerelli mentre il Gabbiano sostituisce Battocchio con Bordo al 25′ a causa di un infortunio.

Nel secondo tempo i siciliani provano a prendere in mano le redini dell’incontro sebbene falliscano due opportunità interessanti sia al 51′ con la giocata di Cicerelli che al 53′ con quella di Aloi. Nel finale gli Elefanti raddoppiano al 79′ sfruttando il calcio di rigore trasformato da Cicerelli e concesso per fallo commesso da Viteritti nei confronti di Lunetta.

All’83’ D’Ausilio firma l’assist per il gol del tris siglato da Aloi e nel recupero al 90’+7′ è Lunetta a chiudere i conti una volta per tutte con la rete del poker. La vittoria maturata nella terza giornata del campionato di Serie C proietta il Catania a quota nove, e quindi a punteggio pieno, nella classifica del girone C. Il Monopoli ottiene invece la sua prima sconfitta per questa regular season 2025/2026 giunta al suo terzo turno e rimane fermo a quattro punti.

VIDEO CATANIA MONOPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

