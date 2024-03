Video/ Catania Potenza (0-0) highlights: pareggio senza gol in Sicilia! (Serie C, 10 marzo 2024)

VIDEO CATANIA POTENZA (0-0)

Allo Stadio Angelo Massimino Catania Potenza si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo, cominciato con mezz’ora di ritardo e quindi alle ore 16.45 a causa dell’arrivo in ritardo del Potenza allo stadio, i padroni di casa guidati dal tecnico Michele Zeoli partono bene affacciandosi in zona offensiva subito al 6′ con un calcio di punizione di Cicerelli finito alto sopra la traversa della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossazzurri perdono prematuramente per infortunio sia Cianci, rimpiazzato da Costantino già al 29′, che Cicerelli, sostituito da Marsura al 37′ dopo essersi resi pericolosi al 35′ insieme con Castellini.

Video/ Juventus U23 Pontedera (1-1): un punto utile per i playoff! (Serie C girone B, 10 marzo 2024)

Nel secondo tempo gli ospiti allenati da mister Marchionni ricominciano in maniera arrembante suonando la carica al 53′ con una bella giocata di Volpe non capitalizzata dal suo collega Caturano. Nell’ultima parte dell’incontro i siciliani si vedono disinnescare un paio di azioni insidiose da Alastra con Chiarella al 56′ e due volte pure al 70′. I rossoblu sciupano a loro volta con Volpe al 75′, complice la parata in corner di Furlan, ed al 76′, cogliendo la traversa. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Samuele Andreano, proveniente dalla sezione di Prato, ha estratto il cartellino giallo in un paio di occasioni ammonendo rispettivamente Welbeck da un lato e Sbraga dall’altro. Il punto conquistato in questo trentunesimo turno di campionato permette al Catania di salire a quota 36 ed al Potenza di portarsi a 37 punti nella classifica del girone C della Serie C.

Video/ Benevento Messina (1-1) gol e highlights: i sanniti frenano! (Serie C girone C, 10 marzo 2024)

VIDEO CATANIA POTENZA (0-0): IL TABELLINO

Catania-Potenza 0 a 0

CATANIA (4-3-3) – Furlan; Castellini, Monaco, Kontek, Celli; Welbeck, Sturaro, Zammarini; Chiarella, Cianci, Cicirelli. Allenatore: Michele Zeoli.

POTENZA (3-5-2) – Alastra; Hristov, Sbraga, Maddaloni; Hadziosmanovic, Castorani, Saporiti, Candellori, Pace; Volpe, Caturano. Allenatore: Marco Marchionni.

Arbitro: Samuele Andreano (sezione di Prato).

Ammoniti: 5′ Sbraga(P); 18′ Welbeck(C).

VIDEO CATANIA POTENZA (0-0): GLI HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA