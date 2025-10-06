Video Catania Siracusa (2-0): gol e highlights della sfida valida per l'ottavo turno del girone C della Serie C

VIDEO CATANIA SIRACUSA (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Catania Siracusa, gol e highlights: nella cornice dello stadio “Angelo Massimino” la formazione di Domenico Tedesco torna al successo e rilancia le proprie ambizioni. 2-0 il risultato finale di un derby siciliano che mancava da qualche anno e senza troppa storia, ma rimasto aperto fino al 64′. Merito della compagine biancoazzurra di Marco Turati, raramente pericolosa dalle parti di Dini ma capace almeno di tenere con onore il campo a dispetto dell’ultimo posto in graduatoria. Agli etnei basta una rete per tempo per risolvere la pratica e un peso notevole ce l’ha il gol messo di Lunetta già all’alba del match (rimpallo fortunoso e Farroni battuto, 5′).

La strada subito in discesa ha permesso ai rossoazzurri di gestire meglio la partita ed evitare nuovi passi falsi: nel primo tempo i padroni di casa si fanno preferire (Jimenez sfiora il bis al 34′) ma lasciano qualche spazio di troppo agli ospiti: nella ripresa i catanesi spingono ancora e al 64′ arriva il bel gol di Ierardi, difensore oramai goleador. La restante mezz’ora di gioco, tra cronometro che scorre e girandola dei cambi, è pura accademia: giusto il neo entrato Caturano va vicino al tris. Con questo successo il Catania si conferma al terzo posto a quota 15, mentre per il neo promosso Siracusa è notte fonda a 3 punti (frutto di una vittoria e già sette KO).

VIDEO CATANIA SIRACUSA (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

CATANIA (3-4-2-1): Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola 6, Quaini (1′ st Corbari), Di Tacchio, Donnarumma (40′ st Allegretto); Jimenez (26′ st Raimo), Cicerelli (40′ st D’Ausilio); Lunetta (26′ st Caturano). A disposizione: Bethers, Coco, Pieraccini. Forti, Stoppa, Quiroz, Forte. Allenatore: Domenico Toscano.

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Sapola, Pacciardi, Iob; Gudelevicius (25′ st Frisenna), Candiano; Parigini (14′ st Molina (33′ st Capanni)), Limonelli, Valente; Contini. A disposizione: Bonucci, Falla, Catena, Bonacchi, Krastev, Cancellieri, Zanini, Frosali, Ba, Morreale. Allenatore: Marco Turati.

Reti: 5′ pt Lunetta (C), 19′ st Ierardi (C).

Ammoniti: Quaini (C), Candiano (S), Lunetta (C).