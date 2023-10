Video/ Catania Taranto (1-0) gol e highlights: Di Carmine decide il match (22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANIA TARANTO: SINTESI

Il Catania batte di misura il Taranto grazie a Di Carmine. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Chiricò ci prova dalla distanza, palla alta. Panico calcia di controbalzo, blocca senza problemi il portiere avversario. Chiricò ci prova su punizione, Vannucchi la mette in angolo. Abbiamo superato il ventesimo minuto di gara, regna l’equilibrio in campo. Bouah dalla destra per Di Carmine, quest’ultimo si gira e calcia, salva tutto Vannucchi. Catania che attacca per provare a sbloccarla, manca pochissimo alla fine della prima frazione di gara. Cianci ci prova da fuori area, il portiere avversario blocca in due tempi. Chiricò si mette in proprio ed entra in area, il suo tiro non trova la porta.

Di Carmine ci prova con il destro dopo lo scambio con Mazzotta, la sfera sfiora il palo! Di Carmine! La sblocca il Catania! Marsura assiste di testa il compagno di squadra che in area non sbaglia! Cianci prova su punizione, il portiere avversario blocca senza problemi. Cianci ci prova di nuovo su punizione ma non crea problemi al portiere avversario. Bel tiro di Fiorani che sfiora il palo! Zanellato per Dubickas che centra il palo! Termina il match.

CATANIA TARANTO, IL TABELLINO

CATANIA (4-4-2): Bethers; Bouah, Castellini, Curado, Mazzotta; Chiricò (82′ Dubickas), Ladinetti (61′ Rizzo), Zammarini, Marsura (82′ Zanellato); Di Carmine (82′ Sarao), Bocic (70′ Lorenzini). A disp.: Albertoni, Rapisarda, Maffei, Chiarella. All. Tabbiani.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Riggio, Antonini, De Santis; Mastromonaco (74′ Bifulco), Calvano, Romano (74′ Samele), Zonta (46′ Fiorani), Panico (46′ Ferrara); Cianci, Kanouté. A disp.: Loliva, Di Serio, Enrici, Hysaj, Heinz, Kondaj, Capone, Bonetti, Papaserio. All. Capuano.

ARBITRO: Scarpa di Collegno (Pizzoni-Pasqualetto).

MARCATORI: 65′ Di Carmine

NOTE: Ammoniti: De Santis, Sarao

