Video/ Catania Ternana (0-0): highlights, nessun gol al Massimino (Serie C)

Nella 27^ giornata di Serie C, è sfida non memorabile tra Catania e Ternana, gli umbri hanno fatto di necessità virtù in un momento di forma non straordinario, gli etnei concentrano i propri rimpianti soprattutto nel primo tempo. Come si vede nel video di Catania Ternana, due le grandi occasioni per i siciliani per portarsi in vantaggio: al 24′ una punizione di Di Molfetta si stampa sul palo, quindi al 31′ i padroni di casa possono usufruire di un calcio di rigore per fallo in area di Parodi su Pinto. Dal dischetto però Mazzarani si fa ipnotizzare da Iannarilli, che salva la porta rossoverde. E’ una mazzata per il Catania che inizia ad essere meno incisivo in fase offensiva, il primo tempo si chiude con delle conclusioni di Paghera e Vicente che non lasciano il segno.

VIDEO CATANIA TERNANA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione non cambia di molto, anzi si accentua l’atteggiamento difensivo della Ternana, mentre il Catania trova sempre meno spazio e si ritrova bloccato. Vengono ammoniti Vicente e Di Molfetta, poi poker di cambi per gli umbri, escono Celli, Furlan, Proietti e Partipilo ed entrano Verna, Marilungo, Torromino e Sini. Nel Catania c’è spazio per Curcio che crea una delle ultime opportunità della partita, anche la Ternana si gioca un’ultima carta con l’ingresso in campo di Vantaggiato ma stavolta l’espero bomber non trova spazi per uno dei suoi caratteristici gol dell’ultimo minuto: il pari a reti bianche soddisfa sicuramente più la formazione rossoverde, ma nessuna delle due squadre può dire di essere nel suo momento migliore dopo una prestazione di questo tipo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CATANIA TERNANA, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA