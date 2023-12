Video/ Catania Virtus Francavilla (1-1) gol e highlights: De Luca agguanta il pari (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA: LA SINTESI

Nel corso dei primi venti minuti tra Catania e Virtus Francavilla, la partita è attualmente bloccata sullo 0-0. Tuttavia, un momento significativo ha coinvolto Biondi degli ospiti, che ha avuto un’occasione preziosa. Al 18° minuto, Biondi ha avuto l’opportunità di mettere a segno il primo gol della partita con un’azione promettente in zona d’attacco. Nonostante la situazione favorevole, la sua conclusione è stata imprecisa, mancando il bersaglio e sciupando un’occasione importante per la Virtus Francavilla. Nonostante il risultato ancora invariato, la Virtus Francavilla sembra pericolosa in attacco, mentre il Catania cerca di difendersi con determinazione. La partita è ancora aperta, e gli spettatori possono aspettarsi che l’azione continui a crescere nei prossimi minuti.

Catania e Virtus Francavilla, la Virtus Francavilla è in vantaggio per 0-1, grazie alla rete di Artistico. La precisione artistica di Artistico ha spostato l’equilibrio a favore degli ospiti. Il Catania cercherà di rispondere nel secondo tempo, focalizzandosi su una maggiore aggressività in attacco e una difesa solida per limitare ulteriori danni. Nel secondo tempo di Catania vs Virtus Francavilla, il Catania ha intensificato gli sforzi per pareggiare, ma la difesa ostica della Virtus Francavilla ha contenuto gli attacchi. La rete di Artistico nel primo tempo si è rivelata determinante, permettendo alla Virtus Francavilla di difendere il vantaggio e portare a casa la vittoria al termine della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA, IL SECONDO TEMPO

Catania e Virtus Francavilla, il punteggio rimane 0-1 a favore della Virtus Francavilla. Tuttavia, un momento significativo ha coinvolto Marsura del Catania, che ha avuto un’occasione chiave. Al 55° minuto, Marsura ha avuto un’opportunità d’oro per pareggiare il punteggio con un’azione determinata in zona d’attacco. Nonostante la situazione favorevole, la sua conclusione è stata contrastata da un intervento della difesa avversaria o è terminata fuori bersaglio, mantenendo la Virtus Francavilla in vantaggio. Nonostante il risultato negativo, il Catania sta cercando di intensificare gli sforzi in attacco, mentre la Virtus Francavilla si difende con fermezza. La partita è ancora aperta, e gli spettatori possono aspettarsi che l’azione continui a crescere nei prossimi minuti.

Catania e Virtus Francavilla si è conclusa con un pareggio 1-1 dopo che De Luca del Catania ha segnato il gol che ha riportato la parità. Il primo tempo è stato caratterizzato da un’iniziale leadership della Virtus Francavilla, che ha ottenuto il vantaggio con la rete di Artistico. Tuttavia, il Catania non ha abbassato la guardia e ha continuato a lottare per rientrare in partita. Nella ripresa, De Luca del Catania è riuscito a segnare, portando il risultato sul 1-1. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre nel corso del secondo tempo, il punteggio rimane invariato fino al fischio finale. Il pareggio riflette la competitività delle due squadre, entrambe desiderose di ottenere i tre punti. Catania e Virtus Francavilla mostrano determinazione e impegno, evidenziando il fascino del calcio competitivo.

CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA, IL TABELLINO

CATANIA: Bethers K. (Portiere), Bouah D., Silvestri T., Curado M., Castellini A. (dal 18′ st Mazzotta A.), Zammarini R., Quaini A., Chirico C. (dal 43′ st Chiarella M.), Rocca M. (dal 18′ st De Luca G.), Marsura D. (dal 30′ st Bocic M.), Dubickas E. (dal 44′ st Popovic G.). A disposizione: Deli F., Di Carmine S., Livieri A. (Portiere), Lorenzini F., Maffei M., Rapisarda F., Zanellato N.

VIRTUS FRANCAVILLA: Forte F. (Portiere), De Marino D. (dal 30′ st Yakubiv S.), Monteagudo J. C., Accardi A., Biondi K., Fornito G., Di Marco T. (dal 19′ st Enyan E.), Risolo A., Carella F., Giovinco G. (dal 30′ st Vantaggiato D.), Artistico G.. A disposizione: Fekete M., Latagliata M., Lo Duca L., Lucatelli I. (Portiere), Macca F., Polidori A., Serio S., Vapore A., Zuppel D.

RETI: al 31′ st De Luca G. (Catania) al 22′ pt Artistico G. (Virtus Francavilla) .

AMMONIZIONI: al 28′ pt Silvestri T. (Catania) al 44′ pt Biondi K. (Virtus Francavilla), al 8′ st Forte F. (Virtus Francavilla), al 14′ st Artistico G. (Virtus Francavilla).

