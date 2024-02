Video/ Catanzaro Ascoli (3-2) gol e highlights: Iemmello chiude i conti! (Serie B, 10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO ASCOLI: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro supera l’Ascoli per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Castori partono in maniera arrembante affacciandosi subito pericolosamente in avanti con una conclusione di Valzania finita alta sopra la traversa intorno al 3′. I minuti scorrono sul cronometro edi bianconeri insistono riuscendo a passare in vantaggio al 17′ grazie alla rete messa a segno da Antonini Lui con un colpo di testa su assist del suo compagno Ambrosino.

I padroni di casa guidati da mister Vivarini rispondono trovando il gol del pareggio al 24′ per merito di Mantovani, di testa con l’aiuto di Falzerano, e completano poi anche il sorpasso con la rete firmata da Botteghin, insaccando la sfera sempre di testa su cross di Celia al 38′. Nel secondo tempo i giallorossi provano a ripristinare l’equilibrio con uno spunto impreciso del neo entrato Petriccione al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro le cose si complicano per i marchigiani rimanendo in inferiorità numerica dal 58′ a causa dell’espulsione rimediata da Valzania e le Aquile ne approfittano per pareggiare all’82’ con l’autogol di Bellusci provocato da D’Andrea prima di completare il controsorpasso all’86’ con la rete decisiva siglata da Iemmello, su passaggio di Donnarumma.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro A. Rapuano, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Scognamillo, Sounas, Iemmello, Situm e Pompetti da un lato, D’Uffizi, Bellusci, Di Tacchio e Quaranta dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiquattresimo turno del campionato cadetto permettono al Catanzaro di salire a quota 38 nella classifica della Serie B mentre l’Ascoli non si muove, rimanendo fermo a 22 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO ASCOLI: IL TABELLINO

Catanzaro-Ascoli 3 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 17′ Antonini Lui(C); 24′ Mantovani(A); 38′ Botteghin(A); 82′ AUTO Bellusci(C); 86′ Iemmello(C).

Assist: 17′ Ambrosino(C); 24′ Falzerano(A); 82′ D’Andrea(C); 86′ Donnarumma(C).

CATANZARO (4-4-2) – Fulignati; Situm, Antonini, Brighenti, Scognamillo; Sounas, Verna, Pompetti, Stoppa; Iemmello, Biasci. A disposizione: Sala, Borrelli, Krajnc, Miranda, Veroli, Petriccione, Pontisso, Oliveri, D’Andrea, Brignola, Ambrosino, Donnarumma. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

ASCOLI (3-5-2) – Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Caligara, Celia; Rodriguez, Streng. A disposizione: Vasquez, Bolletta, Quaranta, Vaisanen, Zedadka, Giovane, Milanese, Masini, Maiga Silvestri, D’Uffizi, Tarantino, Duris. Allenatore: Fabrizio Castori. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Arbitro: A. Rapuano (sezione di Rimini).

Ammoniti: 14′ D’Uffizi(A); 21′ Scognamillo(C); 40′ Bellusci(A); 43′ Sounas(C); 51′ Di Tacchio(A); 85′ Quaranta(A); 87′ Iemmello(C): 90’+7′ Situm(B); 90’+9′ Pompetti(B).

Espulsi: 58′ Valzania(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO ASCOLI













