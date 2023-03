Video/ Catanzaro Avellino (4-1) gol e highlights: poker calabrese! (Serie C)

VIDEO CATANZARO AVELLINO (4-1): LA PARTITA

Il Catanzaro non si ferma più e spazza via anche l’Avellino, conquistando i tre punti di fronte al proprio pubblico, in questo match valido per la trentesima giornata di Serie C, Girone C. La sedicesima vittoria in sedici partite giocate qui allo stadio Nicola Ceravolo, in realtà, è più difficile di quanto può sembrare se si guarda soltanto il risultato. Gli irpini, infatti, interpretano la gara nel migliore dei modi, passando addirittura in vantaggio all’11esimo: sugli sviluppi di un calcio da fermo, la palla viene sputata fuori dalla retroguardia calabrese, ed un calciatore della formazione ospite prova la conclusione di prima. La traiettoria viene corretta da Marconi, che di testa è reattivo ed insacca l’1-0.

Diretta/ Pescara Juve Stabia (risultato finale 2-2): il ritorno di Zeman è uno show!

CLICCA QUI PER IL VIDEO CATANZARO AVELLINO

Al 30esimo, dopo aver flirtato con il pareggio, i giallorossi riescono ad impattare il punteggio: calcio di rigore conquistato da Vandeputte e gol di Biasci, che prima sbaglia il penalty e successivamente sulla ribattuta non sbaglia. Tra primo e secondo tempo Ricciardi spaventa i calabresi con due conclusioni che costringono Fulignati al miracolo, mentre Pane con due super interventi su Vandeputte e Iemmello tiene alto il muro biancoverde. Al 69esimo, però, Iemmello fa 22 in campionato: inserimento perfetto centralmente in area ed estrema freddezza, per battere il portiere. Al 73esimo Auriletto si fa espellere, e nel finale Biasci trova la doppietta, mentre Pontisso firma il poker.

Risultati serie C, classifiche/ La Turris scavalca il Messina! Diretta gol live score

VIDEO CATANZARO AVELLINO (4-1): IL TABELLINO

CATANZARO: Fulignati A., Biasci T. (dal 44′ st Bombagi F.), Brighenti N., Fazio P., Ghion A., Iemmello P. (dal 44′ st Cianci P.), Scognamillo S., Situm M., Sounas D. (dal 25′ st Brignola E.), Vandeputte J., Verna L. (dal 39′ st Pontisso S.). A disposizione: Sala A., Bombagi F., Brignola E., Cianci P., Cinelli A., Curcio A., Gatti R., Grimaldi, Katseris P., Pontisso S., Tentardini A., Welbeck N.

AVELLINO: Pane P., Auriletto S., Benedetti S., D’Angelo Sonny (dal 22′ st Casarini F.), Marconi M. (dal 42′ st Gambale D.), Matera A. (dal 37′ st Maisto F.), Mazzocco D. (dal 42′ st Garetto M.), Moretti L., Ricciardi M., Russo R., Tito F.. A disposizione: Marcone R., Pizzella A., Casarini F., Di Gaudio A., Gambale D., Garetto M., Maisto F., Perrone M., Sottini E., Trotta M.

Diretta/ Turris Audace Cerignola (risultato finale 2-1): decisiva la rete di Maniero!

Reti: al 30′ pt Biasci T. (Catanzaro) , al 24′ st Brighenti N. (Catanzaro) , al 43′ st Biasci T. (Catanzaro) , al 45’+4 st Pontisso S. (Catanzaro), al 12′ pt Marconi M. (Avellino) .

Ammonizioni: al 30′ st Brighenti N. (Catanzaro), al 33′ st Scognamillo S. (Catanzaro), al 21′ pt Benedetti S. (Avellino), al 25′ pt Mazzocco D. (Avellino).

Espulsioni: al 27′ st Auriletto S. (Avellino).











© RIPRODUZIONE RISERVATA