VIDEO CATANZARO BARI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo finisce con uno spettacolare pareggio per 3 a 3 la sfida tra il Catanzaro ed il Bari. Nel primo tempo i giallorossi si vedono fermare subito in calcio d’angolo da Pucino già verso il 5′ ed i biancorossi replicano al 7′ con un colpo di testa fuori misura tentato da Lasagna.

Gli uomini allenati da mister Longo spezzano quindi l’equilibrio al 27′ con il gol realizzato proprio da Lasagna, sfruttando l’assist di Maita a seguito dell’errore comesso da Bonini. Il pareggio arriva al 44′ con la rete segnata invece da Iemmello, autore di una bella conclusione avendo ricevuto palla da Petriccione, e Pereiro non riporta avanti i suoi nel recupero al 45’+3′.

Nel secondo tempo i calabresi ricominciano in maniera arrembante sebbene non riescano a capitalizzare con Pittarello al 49′ e con Iemmello tra il 51′ ed il 52′. Sul fronte opposto Situm sventa l’eventuale doppietta di Lasagna al 55′. Nel finale Bonini si fa perdonare ribaltando il punteggio al 68′ su assist di Petriccione ma Favasuli vanifica il tutto segnando al 78′ con l’aiuto di Falletti.

Il copione si ripete con Quagliata che va in gol supportato da Ilie all’82’ e Favilli, liberato da Bonfanti, ripristina la parità definitivamente al 90’+2′ con Ilie a disperarsi centrando la traversa per le Aquile al 90’+5′. Questo risultato ottenuto nella trentaduesima giornata del torneo consegna un punto sia al Catanzaro, adesso a quota 47, che al Bari, ora a 41 punti nella classifica del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025.

