Video/ Catanzaro Catania (3-0): highlights e gol, gli etnei affondano (Serie C)

Ecco il video di Catanzaro Catania 3-0, partita che si è giocata per la quindicesima giornata nel girone C del campionato di Serie C. Dopo tre risultati utili consecutivi che avevano lanciato qualche segnale di crescita, nuova debacle per il Catania in casa di un Catanzaro che con questo tris si rilancia al sesto posto in classifica. Nel primo tempo calabresi subito aggressivi, al 17′ Kanoute impegna severamente il portiere rossoazzurro Furlan, poi al 23′ su un cross di Favalli, una deviazione di Biagianti mette proprio Kanoute nelle condizioni di appoggiare in rete da due passi, ma l’occasione viene mancata. Ammoniti Kanoute e Celiento in un finale di partita nervoso, arriva un giallo al 37′ anche per Bucolo che proprio allo scadere del primo tempo rimedia il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. E’ la svolta di una partita che vede il Catanzaro approfittare della superiorità numerica, anche se è un’occasione per Di Piazza ad aprire la seconda frazione di gioco.

Il Catanzaro passa comunque all’11’ grazie a Celiento, che sfrutta un cross di Tascone. 3′ dopo è proprio Tascone a colpire, servito da Kanoute bravo a scattare sul filo del fuorigioco. Il Catania è stordito e il Catanzaro vede concretizzarsi una vittoria che diventa definitiva nel recupero, col sigillo messo sul match da Nicastro, che segna con un comodo tap-in dopo che il palo aveva respinto una conclusione di Fischnaller. Il Catanzaro si riavvicina così alla zona nobile della classifica del girone C di Serie C, per il Catania invece si torna al confine della zona play off, con la continuità delle ultime settimane che trova dunque un’interruzione.

