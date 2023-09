Video/ Catanzaro Cittadella (1-1) gol e highlights: Donnarumma non basta (27 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANZARO CITTADELLA: LA CRONACA

Catanzaro e Cittadella, è stata la squadra del Cittadella a prendere il controllo del match, portandosi in vantaggio grazie a una rete di Alessio Carissoni. Il Cittadella aveva dimostrato sin dall’inizio della partita una grande determinazione e voglia di segnare, e questa occasione aveva portato al risultato desiderato. Carissoni, con la sua precisione e determinazione nell’area di rigore avversaria, era riuscito a ricevere un passaggio ben calibrato da un compagno di squadra. Senza esitazione, aveva calciato la palla in rete, superando il portiere del Catanzaro e portando il Cittadella in vantaggio. Questo gol aveva entusiasmato i tifosi del Cittadella e aveva dato un impulso positivo alla squadra. Nel frattempo, il Catanzaro stava cercando di reagire e riequilibrare la partita. Mentre il cronometro avanzava nei primi venti minuti del primo tempo, il Cittadella aveva il vantaggio e il Catanzaro cercava di rispondere. La partita prometteva di essere avvincente, con entrambe le squadre che si impegnavano al massimo per ottenere il risultato desiderato. Catanzaro e Cittadella, la squadra di casa,

Diretta/ Catanzaro Cittadella (risultato finale 1-1): un punto amaro! (Serie B, 27 settembre 2023)

il Catanzaro, è riuscita a pareggiare il punteggio grazie a un gol di Andrea Donnarumma, anche se aveva precedentemente sbagliato un calcio di rigore. Il Catanzaro aveva ottenuto un calcio di rigore dopo una situazione controversa in area di rigore. Donnarumma era stato rapido nel raccogliere il rimbalzo e aveva finalmente segnato, pareggiando il punteggio. Questo gol aveva riacceso le speranze della squadra di casa e dei suoi tifosi. Mentre il primo tempo stava per concludersi, il punteggio era ora di 1-1, e la partita si era fatta ancora più avvincente. Entrambe le squadre continuavano a lottare duramente per ottenere la vittoria, e i tifosi erano in trepidante attesa di vedere come si sarebbe sviluppata la seconda metà del match.

Video/ Bari Catanzaro (2-2) gol e highlights: pareggio rocambolesco! (24 settembre 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANZARO CITTADELLA: IL SECONDO TEMPO

Negli ultimi della partita tra Catanzaro e Cittadella, il punteggio è rimasto invariato sul 1-1, ma c’è stata un’occasione significativa creata da Andrea Verna del Catanzaro. Verna, un giocatore determinato e talentuoso, aveva cercato di sfruttare un’opportunità d’attacco per dare la vittoria alla sua squadra. Con tenacia, si era trovato in una posizione favorevole all’interno dell’area di rigore del Cittadella e aveva cercato di superare il portiere avversario. Tuttavia, il portiere del Cittadella aveva compiuto un’ottima parata, respingendo il tiro di Verna e mantenendo il punteggio invariato. Questo salvataggio era fondamentale per il Cittadella e aveva impedito al Catanzaro di ottenere il gol della vittoria. La partita rimaneva quindi intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

DIRETTA/ Bari Catanzaro (risultato finale 2-2): un punto che non basta! (Serie B, 24 settembre 2023)

Nonostante l’occasione persa da Verna, entrambe le squadre avevano lottato duramente per mantenere il punteggio e alla fine la partita era terminata in pareggio 1-1. Andrea Donnarumma si era presentato alla battuta del rigore con l’opportunità di riportare il Catanzaro in partita. Tuttavia, il suo primo tentativo era stato parato dal portiere avversario. Fortunatamente per Donnarumma e il Catanzaro, la palla era rimasta in gioco.

CATANZARO CITTADELLA, IL TABELLINO

CATANZARO: Fulignati A. (Portiere), Katseris P. (dal 39′ st Oliveri A.), Scognamillo S., Brighenti N., Veroli D., Sounas D. (dal 14′ st Stoppa M.), Ghion A., Verna L., Vandeputte J., Donnarumma A. (dal 14′ st Iemmello P.), Biasci T. (dal 28′ st D’Andrea L.). A disposizione: Ambrosino G., Belpanno C., Borrelli E. (Portiere), Brignola E., Krajnc L., Krastev D., Pontisso S., Sala A. (Portiere) Allenatore: Vivarini V..

CITTADELLA: Kastrati E. (Portiere), Salvi A., Pavan N., Angeli M., Carissoni L., Vita A. (dal 32′ st Tessiore A.), Branca S., Carriero G. (dal 41′ st Kornvig E.), Cassano C. (dal 10′ st Danzi A.), Magrassi A. (dal 42′ st Baldini E.), Maistrello T. (dal 9′ st Pittarello F.). A disposizione: Frare D., Giraudo F., Maniero L. (Portiere), Mastrantonio V., Rizza A., Saggionetto N. Allenatore: Gorini E..

Reti: al 26′ pt Donnarumma A. (Catanzaro) al 3′ pt Carissoni L. (Cittadella) .

Ammonizioni: al 45’+3 pt Salvi A. (Cittadella), al 43′ st Branca S. (Cittadella), al 45’+5 st Pittarello F. (Cittadella).

Rigori sbagliati: al 22′ pt Donnarumma A. (Catanzaro).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANZARO CITTADELLA













© RIPRODUZIONE RISERVATA