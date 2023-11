Video/ Catanzaro Cosenza (2-0) gol e highlights: Iemmello e Biasci decidono il derby (26 novembre 2023)

VIDEO CATANZARO COSENZA

Il Catanzaro supera il Cosenza per due reti a zero grazie a Iemmello e Biasci. Andiamo a rivivere il match attraverso le azioni salienti. Sounas ha un problema alla spalla, per fortuna riesce a rientrare in campo. Iemmello! La sblocca il Catanzaro! Katseris sulla destra mette un bellissimo traversone, Iemmello deve solo appoggiare a porta sguarnita. Marras crossa ma sbaglia, tentativo che diventa un tiro, Fulignati la mette in angolo. Calò la mette in mezzo, Tutino ci va di testa e coglie il palo! Praszelik calcia da fuori area, devia in angolo Fulignati. Cinque minuti alla fine della prima frazione di gara, Catanzaro avanti. Meroni ci prova dalla distanza, palla fuori. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO CATANZARO COSENZA: SECONDO TEMPO

Biasci! Raddoppia il Catanzaro! Errore della difesa del Cosenza, Biasci da due passi supera Micai. D’Orazio spreca di testa da ottima posizione! Catanzaro che prova a chiuderla in contropiede, c’è una grande chiusura degli ospiti che si salvano. Mazzocchi ci prova dalla lunga distanza, la sfera sfiora l’incrocio dei pali. Scorrono i minuti, Catanzaro a difesa del vantaggio. Canotto pesca Zilli in area, colpo di testa fuori. Termina il match.

VIDEO CATANZARO COSENZA: IL TABELLINO

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (33′ st Oliveri), Ghion, Pompetti (39′ st Pontisso), Vandeputte (33′ st Stoppa); Iemmello (39′ st Brignola), Biasci (26′ st Ambrosino). A disp: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Verna, Miranda, Donnarumma. All. : Vivarini

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio; Praszelik (34′ st Zuccon), Calò (34′ st Florenzi); Marras (1′ st Canotto), Voca (12′ st Mazzocchi), Tutino; Forte (31′ Zilli). A disp. : Marson, Sgarbi, Rispoli, Fontanarosa, Crespi, Arioli, La Vardera. All. : Caserta

ARBITRO: Sacchi di Macerata

MARCATORI: 12′ pt Iemmello (Cz), 8′ st Biasci (Cz)

Ammoniti: Praszelik (Cs), Sounas (Cz), Biasci (Cz), Marras (Cs), Venturi (Cs), Katseris (Cz), Zuccon (Cs). Angoli: 7-6 per il Cosenza. Recupero: 2′ pt – 6′

