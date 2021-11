Video/ Catanzaro Juve Stabia (1-1) gol e highlights: termina in parità (Serie C)

VIDEO CATANZARO JUVE STABIA 1-1: PRIMO TEMPO

Termina 1-1 Catanzaro Juve Stabia. Si conclude quindi in parità la gara valevole per la 15^ giornata di andata del girone C del campionato di Serie C. Un pareggio tutto sommato giusto, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per il Catanzaro continua il periodo poco positivo, nelle ultime cinque gare i calabresi hanno conquistato 4 punti. A causa di questi risultati, i calabresi si allontana dalla prima posizione occupata dal Bari. Per la Juve Stabia è il secondo pareggio consecutivo dei sette totalizzati in questa stagione. Le vespe con 19 punti occupano la zona playoff. Andiamo a rivivere le migliori occasioni della partita.

Il primo tempo si apre con il Catanzaro che prova a dettare i ritmi di gioco. La prima conclusione della partita è però della Juve Stabia e arriva al 2′ minuto. E’ Evacuo a provare il tiro dalla distanza, l’attaccante però non inquadra la porta. Dopo un minuto ci provano nuovamente le vespe con Stoppa. Il suo tiro è però debole e Branduani può controllarla. Al 27′ arriva il primo tiro in porta del Catanzaro. Conclusione al volo di Fazio che trova la facile parata di Sarri. Al 43′ vespe vicine al vantaggio. Berardocco pesca in buona posizione Panico, ma la sua conclusione al volo finisce fuori. Il primo tempo si conclude a reti bianche, con poche vere occasioni.

VIDEO CATANZARO JUVE STABIA 1-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo è ancora la Juve Stabia a provarci per prima. Al 50′, Panico è tutto solo di fronte al portiere, ma manca la deviazione vincente. Al 54′ Bombagi prova a caricare il Catanzaro. Potente conclusione dalla lunga distanza che si spegne abbondantemente larga. I calabresi provano quindi ad alzare i ritmi, e al 69′ è Carlini ad avere una buona opportunità per sbloccare il risultato. Cross teso di Rolando per il numero 29, che in girata non riesce a indirizzare la palla in porta, sfiorando il palo.

Il Catanzaro prova l’assedio e all’85’ riesce a portarsi in vantaggio. Punizione di Vandeputte che trova il perfetto inserimento di Bombagi, controllo e conclusione vincente, è 1-0. La Juve Stabia non ci sta e all’88’ pareggia. Guarracino ruba palla a Vandeputte e serve al centro Eusepi. La sua incornata viene murata da Branduani, sulla respinta si avventa Della Pietra che da pochi passi non sbaglia. Termina quindi con il risultato di 1-1, con entrambi i gol realizzati nel finale di partita.

VIDEO CATANZARO JUVE STABIA 1-1: IL TABELLINO

RETI: 85′ Bombagi (C), 88′ Della Pietra (JS).

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Scognamillo, Fazio (81′ Bearzotti), Martinelli; Rolando (71′ Porcino), Verna (56′ Cianci), Welbeck (56′ Cinelli), Vandeputte; Carlini; Bombagi, Vazquez (71′ Curiale). A disp. Nocchi, Romagnoli; Tentardini, De Santis, Monterisi, Risolo, Gatti. All. Antonio Calabro.

JUVE STABIA (4-3-3): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco, Davì; Stoppa (62′ Bentivegna), Evacuo (62′ Eusepi), Panico (73′ Squizzato). A disp. Russo, Pozzer; Todisco, Guarracino, Della Pietra, Lipari, Cinaglia, Altobelli. All. Stefano Sottili

