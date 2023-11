Video/ Catanzaro Modena (1-2) gol e highlights: rete di Bozhanaj in extremis! (Serie B, 4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO MODENA: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo il Modena supera in trasferta ed in rimonta il Catanzaro per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati da mister Vivarini a tentare di proporsi pericolosamente in zona offensiva subito al 9′ con una conclusione debole di Iemmello bloccata senza problemi da Seculin tra i pali. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi insistono riuscendo a passare in vantaggio al 20′ grazie alla rete messa a segno da Vandeputte, su assist di Stoppa.

Gli ospiti allenati dal tecnico Bianco non rimangono a guardare e reagiscono trovando il gol del pareggio al 26′ per merito di Manconi. Nel secondo tempo i calabresi tentano di riproporsi in avanti al 47′ con Donnarumma, fermato da Seculin, e sul fronte opposto è Fulignati a salvare su Manconi al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i gialloblu completano la rimonta con il gol del sorpasso firmato in extremis da Bozhanaj, su suggerimento di Cotali, al 90’+5′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Di Bello, proveniente dalla sezione di Brindisi, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Scognamillo e Brighenti da un lato, Manconi, Ponsi, Palumbo e Bozhanaj dall’altro. I tre pnti conquistati lontano dalle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono al Modena di salire a quota 22 nella classifica della Serie B scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Catanzaro, rimasti appunto fermi a 21 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANZARO MODENA: IL TABELLINO

Catanzaro-Modena 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 20′ Vandeputte(C); 26′ Manconi(C); 90’+5′ Bozhanaj(M).

Assist: 20′ Stoppa(C); 90’+5′ Cotali(M).

CATANZARO (4-4-2) – Fulignati; Oliveri, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Stoppa, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Donnarumma. All.: Vivarini.

MODENA (3-4-2-1) – Seculin; Riccio, Zaro, Ponsi; Oukhadda, Magnino, Palumbo, Guiebre; Tremolada, Duca; Manconi. All.: Bianco.

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brindisi).

Ammoniti: 4′ Manconi(M); 15′ Ponsi(M); 59′ Palumbo(M); 79′ Bozhanaj(M); 86′ Scognamillo(C); 90′ Brighenti(C).

