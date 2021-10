Video/ Catanzaro Monopoli (1-2) gol e highlights: Arena stende i calabresi (Serie C)

VIDEO CATANZARO MONOPOLI 1-2: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 1-2 Catanzaro Monopoli. Nella partita valevole per l’11^ giornata di andata del girone C di Serie C, a portare a casa i tre punti sono gli ospiti, i quali mettono a segno un vero e proprio colpaccio come vediamo nel video degli highlights. Per il Catanzaro arriva la prima sconfitta in campionato dopo 5 pareggi e 5 vittorie (4 nelle ultime 4 giornate). I calabresi restano comunque in seconda posizione con 20 punti in classifica. Il Monopoli centra il secondo successo consecutivo, dopo quello del turno infrasettimanale in casa contro la Juve Stabia. I pugliesi sono terzi in classifica, con gli stessi punti del Palermo, 19.

Andiamo a rivivere i migliori momenti del match. Il primo tempo parte con una fase di studio, con il Monopoli che sembra aver approcciato meglio alla partita. Al 16′ sono però i padroni di casa a colpire il palo. Bombagi va alla conclusione dalla distanza e centra in piene il palo. Passa un minuto e gli ospiti la sbloccano. Su azione di calcio d’angolo, serie di batti e ribatti in area. A risolvere la confusione ci pensa Arena, che da buona posizione non sbaglia, è 0-1. Al 24′ il Catanzaro prova a reagire, bordata di Vandeputte da lontanissimo e palla ancora sul palo. Nel recupero, il Monopoli riesce a realizzare anche il secondo gol. E’ ancora Arena a farsi trovare pronto in area dopo un calcio di punizione. Tutto solo non sbaglia e realizza il gol dello 0-2 che chiude il primo tempo.

VIDEO CATANZARO MONOPOLI 1-2: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Catanzaro torna in campo con un piglio diverso. Fin da subito si spinge in avanti nel tentativo di rimettere in piedi la partita. Il Monopoli si chiude e prova a difendere il prezioso doppio vantaggio. Il primo tentativo dei calabresi arriva al 56′. Vandeputte conclude direttamente verso la porta da calcio di punizione, trova però un gran riflesso di Loria a sbarrargli la strada. Sul prosieguo dell’azione, la palla arriva a Carlini che calcia a botta sicura centrando in pieno la traversa. Continua a spingere il Catanzaro e al 65′ è ancora Carlini a rendersi pericoloso.

Il capitano calabrese, sugli sviluppi di un corner viene però sorpreso dalla traiettoria della palla e non riesce a concludere come avrebbe voluto. Al 77′ il Catanzaro riesce ad accorciare le distanze. Calcio d’angolo battuto da Vandeputte, questa volta Carlini si fa trovare pronto e di testa centra il bersaglio, è 1-2. Nel finale ci provano i calabresi, ma Loria sbarra la strada a Bayeye con un fantastico colpo di reni. A un minuto dal termine, la difesa sbarra la strada a Curiale, salvando il risultato. Termina quindi con la vittoria del Monopoli sul Catanzaro con il risultato di 1-2.

VIDEO CATANZARO MONOPOLI 1-2: IL TABELLINO

RETI: 16′ Arena (M), al 46′ pt Arena (M), 77′ Carlini (C).

CATANZARO (3-4-1-2): P. Branduani; S. De Santis (dal 16′ st D. Curiale), P. Fazio, S. Scognamillo, E. Bearzotti (dal 1′ st A. Tentardini), L. Verna, N. Welbeck, J. Vandeputte, F. Bombagi (dal 1′ st F. Vazquez), P. Cianci, M. Carlini. A disp. A. Romagnoli, T. Nocchi, R. Gatti, A. Porcino, I. Monterisi, A. Cinelli, A. Risolo, P. Ortisi, B. Bayeye. All. Nicola Antonio Calabro.

MONOPOLI (4-3-3): L. Loria; M. Arena, M. Mercadante, N. Bizzotto (dal 19′ st M. Fornasier), O. Viteritti (dal 37′ st M. Novella), M. Piccinni, F. Vassallo, B. Morrone (dal 37′ st C. Langella), A. Guiebre, F. Grandolfo, E. Starita. A disp. M. Guido, C. Riggio, M. Tazzer, I. De Santis, C. Nina, A. Bussaglia, M. D’Agostino, M. Nocciolini. All. Alberto Colombo.

