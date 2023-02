Video/ Catanzaro Monopoli (6-0) gol e highlights: numeri da capogiro per la capolista

VIDEO CATANZARO MONOPOLI 6-0

Chi pensava che la sconfitta di domenica scorsa in casa della Viterbese (squadra che sta comunque attraversando un ottimo momento visti gli ultimi risultati) potesse essere il preludio a un calo anche fisiologico degli uomini di Vivarini, si è dovuto ricredere dopo il video Catanzaro Monopoli. Tra le mura amiche del Ceravolo la capolista del girone C di Serie C non perde colpi e il 6-0 è una punizione fin troppo severa per i gabbiani biancoverdi che alla vigilia del match occupavano – a pari merito con il Picerno – il sesto posto in classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Tris di Entella e Lucchese, colpo Recanatese!

Questo per dire che non stiamo parlando di un gruppo di dilettanti allo sbaraglio che dopo una settimana di lavoro la domenica pomeriggio si ritrova al campetto sotto casa per fare due tiri in allegria, ma quest’anno il presidente Floriano Noto ha allestito una corazzata praticamente imbattibile che potrebbe dare parecchio fastidio a molte squadre che militano in categorie superiori. La promozione diretta è solo questione di tempo, la certezza matematica potrebbe arrivare anche a breve se solo il Crotone mollasse la presa, ma i pitagorici non vogliono proprio arrendersi e il cambio di allenatore (da Lerda a Zauli) ha giovato all’ambiente come dimostra il successo esterno sul campo della Virtus Francavilla.

Diretta/ Entella Montevarchi (risultato finale 3-0): Zamparo cala il tris!

CLICCA QUI PER IL VIDEO CATANZARO MONOPOLI

L’andazzo della partita si intuisce subito, quando sono trascorsi pochi secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Delrio: Drudi buca in maniera imbarazzante l’intervento spianando la strada a Iemmello che anticipa Vettorel uscito dai pali per venirgli incontro e gonfia la rete per la diciottesima volta in campionato. Con queste premesse è davvero difficile non aspettarsi una goleada e alla mezz’ora arriva il raddoppio del Catanzaro: Vandeputte chiude nel migliore dei modi il triangolo con il capocannoniere del girone C di Serie C, il colpo di testa del centrocampista belga viene deviato da Mulè che spiazza così il suo portiere. Gli ospiti, che trovano comunque il modo di misurare la febbre a Fulignati con la punizione di Viteritti e il tentativo di Giannotti che si spegne sull’esterno della rete, capitolano definitivamente all’inizio del secondo tempo quando vengono colpiti a freddo da Biasci che sale a quota 13 nella classifica dei marcatori con un destro rasoterra da 16 metri che non lascia scampo all’estremo difensore della formazione allenata da Pancaro.

Diretta/ Recanatese Pontedera (risultato finale 1-0): rete decisiva di Sbaffo!

Sulle ali dell’entusiasmo la capolista cala il poker ancora con Vandeputte e poi infierisce sempre con Iemmello che involontariamente toglie la gioia del gol a Curcio e invece di esultare si scusa con il compagno, mostrandosi seriamente dispiaciuto con il numero 21 che lo consola sorridendogli a 32 denti. Dopo che il Monopoli aveva anche colpito il palo con Santaniello, Brignola chiude in bellezza con una volée da applausi a scena aperta. Festa parzialmente rovinata dall’infortunio di Scognamillo che si è fatto male al ginocchio e nei prossimi giorni si capirà con maggior precisione l’entità del problema. Il bilancio dopo 28 giornate è il seguente: 73 punti, 23 vittorie, 4 pareggi, 1 sola sconfitta per un totale di 74 gol segnati e 10 subiti. Numeri da capogiro!

VIDEO CATANZARO MONOPOLI 6-0, IL TABELLINO

CATANZARO-MONOPOLI 6-0 (2-0)

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Fazio, Scognamillo (67’ Gatti); Situm, Sounas (73’ Brignola), Ghion (85’ Welbeck), Verna (67’ Pontisso), Vandeputte; Biasci (73’ Curcio), Iemmello. All. Andrea Milani.

MONOPOLI (3-4-1-2): Vettorel; Drudi, Bizzotto (56’ Pinto), Mulè; Viteritti, Hamlili, Vassallo (67’ De Risio), Giannotti (56’ Rolando); Manzari (77’ Bussaglia); Fella, Starita (67’ Santaniello). All. Giuseppe Pancaro.

ARBITRO: Michele Delrio (Sez. di Reggio Emilia).

AMMONITI: 8’ Bizzotto (M), 12’ Verna (C), 19’ Situm (C).

RECUPERO: 0’ pt, 2’ st.

MARCATORI: 1’ e 80’ Iemmello (C), 30’ e 61’ Vandeputte (C), 46’ Biasci (C), 84’ Brignola (C).











© RIPRODUZIONE RISERVATA