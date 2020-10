Video/ Catanzaro Paganese (1-0) highlights e gol: Verna decide la gara (Serie C)

Ecco il video di Catanzaro Paganese: una rete di Verna decide il match valido per il girone C di Serie C. I padroni di casa possono festeggiare per tre punti molto importanti. Andiamo a rivivire tutte le emozioni della gara. Baldassin pesca Contessa, cross liberato da Sbampato. Carlini chiede a gran voce un calcio di rigore ma per l’arbitro non ci sono gli estremi. Ghiotta occasione per Cesaretti! Schiavino lo serve, tiro a volo e palla sull’esterno della rete. Curiale mette un cross invitante, nessuno dei suoi compagni riesce nel tocco risolutivo. Bella conclusione di Mattia che però viene bloccata da Branduani. Guadagni la mette in mezzo, Martinelli va in spaccata ma la Paganese mette in angolo. Benedetti ci prova da punizione, la sfera termina di poco alta sulla traversa. Passaggio per Curiale, la punta arriva davanti a Fasan che respinge con i piedi. Palo di Curiale! Corapi trova Curiale con la sfera che trova il palo. La prima frazione termina sullo zero a zero.

VIDEO CATANZARO PAGANESE: IL SECONDO TEMPO

Corapi mette un cross pericoloso che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare tocchi vincenti. Bonavolontà si produce in un tuffo di testa che per poco non trova la porta. La sblocca Verna! Baldassin serve il compagno di squadra Curiale che vede l’inserimento a fari spenti di Verna che non lascia scampo a Fasan. Prova il tiro cross Garufo, Fasan respinge con i pugni. Corapi tira provando a trovare il colpo vincente ma Fasan respinge bene salvando i suoi. Paganese che si getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Squillace pesca Onescu che spreca in maniera incredibile di testa da solo contro il portiere avversario. Di Massimo! Altra ghiotta occasione divorata dal Catanzaro. L’attaccante si fa sporcare la conclusione da Fasan. Mendicino! Ultimo brivido del match con la palla che viene respinta praticamente sulla linea. Il Catanzaro vince di misura sulla Paganese.

TABELLINO

Marcatore: 11’st Verna

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Verna, Corapi (90’Risolo), Baldassin (8’st Di Massimo) Contessa; Carlini (78′ Di Massimo) Curiale (90’Evacuo). In panchina: Mittica, Iannì, Salines, Riggio, Evan’s, Evacuo, Riccardi, Risolo, Cristiano, Altobelli, Pipicella All. Calabro

PAGANESE (3-5-2) : Fasan, Sbampato, Schiavino, Sirignano; Mattia (9’st Carotenuto) Onescu, Bonavolontà, Benedetti, Squillace; Cesaretti, Guadagni ((22’st Scarpa).In panchina: Campani, Bovenzi, Esposito, Isufaj, Scarpa, Diop, Perazzolo, Mendicino, Cigagna All. Erra

Arbitro: Virgilio di Trapani

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CATANZARO PAGANESE



© RIPRODUZIONE RISERVATA