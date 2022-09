Video/ Catanzaro Picerno (4-0) gol e highlights: poker giallorosso! (Serie C)

VIDEO CATANZARO PICERNO (4-0): VITTORIA ROBOANTE

Vince e convince il Catanzaro alla prima uscita in questa nuova stagione. Battuto con un roboante 4-0 il Picerno qui al Nicola Ceravolo, grazie ad una prestazione maiuscola di tutti i protagonisti in campo. Lo show è cominciato al 27esimo minuto con l’1-0 in favore dei padroni di casa: tutto parte da una meravigliosa azione personale costruita da Ghion, che pesca in area Biasci. Il numero 28 giallorosso controlla ed è freddissimo a battere Crespi da buona posizione. Vantaggio meritato per i giallorossi, che stavano controllando il match.

Dopo questa rete il Picerno esce e sfiora in due occasioni il pareggio, ma al 42esimo arriva il 2-0: Anche il raddoppio dei giallorossi è partito dai piedi di Ghion, questa sera ispiratissimo con i suoi cross millimetrici: il numero 18 ha pescato Iemmello, che di testa, da bomber di razza, spinge la sfera in rete. L’ex Benevento aveva già sfiorato il gol in ben due occasioni, prima al 22esimo e poi al 25esimo, ma non era riuscito a battere Crespi. Neanche il tempo di tornare dallo spogliatoio, e i calabresi hanno già segnato il 3-0: Al 51esimo minuto Brighenti si avventura nella metà campo avversaria e fa partire un cross perfetto per la testa di di Mulè: lo stacco del difensore giallorosso è imperioso e non lascia scampo al portiere rossoblù. Nel finale arriva anche il punto esclamativo di Cianci, che non spreca il tap-in e fa 4-0.

VIDEO CATANZARO PICERNO (4-0): TABELLINO

MARCATORI: 28′ pt Biasci, 42′ pt Iemmello, 6′ st Mulè, 45’+1 Cianci

Us Catanzaro 1929 (3-5-2): Fulignati; Mulè, Brighenti, Gatti; Vandeputte Verna, Ghion (35′ st Cinelli), Sounas (26′ st Welbeck), Tentardini (15′ st Situm); Biasci (15′ st Curcio), Iemmello (35′ st Cianci). All.: Vivarini

Az Picerno (4-3-3): Crespi; Novella, De Franco, Guerra, Pitarresi; D’Angelo (1′ st Liurni), Dettori, Garcia, Kouda (37′ st Santarcangelo); Golfo (26′ st De Cristofaro), Reginaldo (20′ st Gerardi). All.: Longo

Arbitro dell’incontro: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto; assistenti: Davide Stringini di Avezzano e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata; quarto ufficiale: Enrico Gemelli di Messina

Note: sereno, circa 23 gradi; terreno in erba naturale;

SPETTATORI: abbonati: 2.274, biglietti in prevendita: 2.942 di cui 21 tifosi ospiti, totale: 6.642

ammoniti: Gatti (Cz)

