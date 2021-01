Video/ Catanzaro Potenza (1-0): highlights e gol. Decide tutto Curiale al 94′!

VIDEO CATANZARO-POTENZA (1-0): LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro supera in extremis il Potenza per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da mister Capuano ad affacciarsi pericolosamente in avanti con Coccia al 6′, senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta. I padroni di casa guidati da mister Calabro non si lasciano impressionare e replicano all’11’ con lo spunto di Curiale, il cui colpo di testa è stato parato in tuffo da Marcone in maniera provvidenziale. Sul fronte opposto di nuovo Coccia ci prova al 20′, trovando però la risposta di Di Gennaro tra i pali. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi ci provano al 22′ con Garufo, il cui tiro è stato parato in calcio d’angolo da Marcone. I rossoblu rispondono invece al 33′ con l’iniziativa di Salvemini, lambendo però soltanto il palo della porta difesa da Di Gennaro sugli sviluppi di uno schema. Nel secondo tempo le cose sembrano mettersi subito in salita per il Potenza, rimasto in inferiorità numerica a partire dal 48′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Salvemini, al quale è stato mostrato il cartellino rosso per un fallo ai danni di Corapi. Quest’ultimo prova dunque a suonare la carica per le Aquile del Sud al 50′, sparando alto sopra la traversa. La situazione di 11 contro 10 non pare favorire particolarmente il Catanzaro in questa fase della partita, con i calciatori di mister Calabro in difficoltà nello sfruttare adeguatamente la superiorità numerica come indicato anche dalla conclusione dalla distanza di Scognamillo, terminata in curca al 64′. Nell’ultima parte dell’incontro, precisamente nel corso dei minuti di recupero, è infine la rete messa a segno da Curiale proprio per le Aquile del Sud a sancire il successo definitivo al 90’+4′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Monaldi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Curiale, Corapi e Casoli da un lato, Salvemini, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Marcone dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Catanzaro di salire a quota 31 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Potenza non si muove rimanendo fermo con i suoi 16 punti.

IL TABELLINO

Catanzaro-Potenza 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 90’+4′ Curiale(C).

CATANZARO – Di Gennaro R. (P), Contessa S., Corapi F., Curiale D., Di Massimo A., Fazio P., Garufo, Martinelli, Risolo A., Scognamillo S., Verna L.. A disp.: Baldassin L., Carlini, Casoli G., Evacuo, Ianni S. (P), Mittica R. (P), Pinna P., Porcino A., Riccardi D., Salines E., Schimmenti E., Urso. All.: Calabro.

POTENZA – Marcone R. (P), Bucolo R., Cianci P., Coccia G., Di Somma V., Gigli N., Ricci M., Salvemini F., Sandri, Sepe A., Viteritti. A disp.: Brescia A. (P), Cavaliere D., Cirone L., Compagnon M., Di Livio, Fontana T., Iuliano A., Lauro P., Lorusso, Nigro, Santopadre (P), Volpe. All.: Capuano.

Arbitro: Marco Monaldi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 1′ Curiale(C); 34′ Corapi(C); 44′, 48′ Salvemini(P); 66′ Marcone(P); 77′ Casoli(C).

Espulsi: 48′ Salvemini(P).

