Video/ Catanzaro Reggiana (0-1) gol e highlights: decide l’autogol di Fulignati (9 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CATANZARO REGGIANA (0-1): LA PARTITA

Grande colpo della Reggiana sul campo del Catanzaro con la compagine guidata da Nesta che si avvicina alla zona play off. Bel tiro di D’Andrea, la difesa avversaria la mette in angolo. Conclusione potente di Girma che termina sul palo, la palla sbatte sulla schiena di Fulignati ed entra in porta. Situm mette un bel pallone in mezzo, Iemmello colpisce ma troppo debolmente. Vandeputte calcia da fuori area, blocca senza problemi Satalino. Petriccione in mezzo, per un soffio Kabashi sfiora l’autogol. Girma la mette in mezzo, Fiammozzi viene anticipato da Veroli. Gondo prova a servire Portanova, palla lunga. Bianco ci prova dalla distanza, ottima la risposta di Fulignati.

D’Andrea per Biasci che calcia da fuori area ma non trova la porta. Azione personale di D’Andrea che arriva al limite e calcia, palla fuori di poco. Situm mette un bel cross in mezzo, il portiere avversario blocca senza problemi. Dieci minuti alla fine, Catanzaro che attacca a testa bassa. Donnarumma calcia dal limite, Satalino respinge la minaccia. Donnarumma a botta sicura, Pieragnolo sulla linea evita il gol! Oliveri calcia dal limite, ancora protagonista Satalino.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGIANA CATANZARO (0-1): IL TABELLINO

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli (32’ st Oliveri); D’Andrea (22’ st Brignola), Petriccione (32’ st Sounas), Pompetti, Vandeputte; Ambrosino (1’ st Biasci), Iemmello (38’ st Donnarumma)

A disposizione: Sala, Antonini, Verna, Stoppa, Pontisso, Krajnc, Miranda

Allenatore: VIvarini

Reggiana (3-4-2-1): Satalino; Szyminski, Rozzio, Marcandalli (41’ st Libutti); Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pierangelo (49’ st Pajac); Portanova (25’ st Melegoni), Girma (25’ st Varela), Gondo (25’ st Pettinari)

A disposizione: Sposito, Motta, Cigarini, Reinhart, Okwonkwo, Blanco, Antiste

Allenatore: Nesta

Arbitro: Bonacina

Recupero: 2‘ pt, 5‘ st

Ammoniti: 14’ pt Veroli (C), 13’ st Bianco (R), 35’ st Brighenti (C)

Marcatori: 13’ pt Fulignati (autogol) (C)

