Video/ Catanzaro-Rieti (2-0): gol e highlights, doppietta di Bianchimano (Serie C)

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Catanzaro-Rieti, gara terminata due a zero per la truppa casalinga. Il Catanzaro piega il Rieti grazie alla doppietta di Bianchimano. Pronti, via e Kanoute dal fondo la mette in mezzo sul secondo palo per Nicoletti, anticipato dalla difesa ospite. Casoli crossa dal fondo, arriva Risolo che stoppa e tira, la difesa ribatte. Ancora Fischnaller serve Bianchimano che stoppa con il petto e fulmina Pegorin con un diagonale preciso all’angolino. Dopo quindici minuti di gioco il Catanzaro la sblocca grazie ad un bel gol di Bianchimano. Gli ospiti rispondono subito con Marcheggiani che da pochi passi si divora una ghiotta occasione. Opportunità gigantesca anche per Fischnaller, il cui tiro in area di rigore viene ribattuto miracolosamente. Ma il protagonista assoluto del match è Bianchimano. Kanoute scende dalla destra e gli confeziona un bel pallone da spingere solo in rete. Pegorin salva ancora su Bianchimano. Grandissimo riflesso dell’estremo difensore che evita il tris del centravanti. Nella ripresa il Rieti ci prova a testa bassa. Nicastro dalla sinistra serve Fischnaller che perde l’attimo decisivo per il terzo gol. Girandola di cambi quando mancano quindici minuti alla fine del match. Catanzaro in controllo totale della gara. Termina la partita, con la doppietta di Bianchimano che piega un Rieti volenteroso ma poco incisivo. I padroni di casa hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, per il Rieti un brutto stop specialmente per una prestazione davvero deludente.

TABELLINO DI CATANZARO RIETI

Catanzaro (3-4-3): Di Gennaro; Risolo (33’ st Figliomeni sv), Martinelli, Quaranta (33’ st Signorini); Celiento (39’ st Elizalde sv), Nicoletti, Maita, Casoli; Kanoute (13’ st Nicastro), Bianchimano (13 st Giannone), Fischnaller. A disp.: Mittica, Tascone, Riggio, Di Livio. Adamonis, Mangni, Pinna. All.: Auteri.

Rieti (4-4-2): Pegorin; Esposito, Aquilanti, Granata, Zanchi (22’ st Diallo); Tiraferri, Zampa, Tirelli, Guiebre; Beleck (13’ st Palma), Marcheggiani (22’ st De Paoli). A disp.: Addario, Lazzari, Arcaleni, Sette, Marino, Bellopede, Del Regno, Poddie. All.: Mariani.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore 6,5 (Nasti-Piedipalumbo).

Marcatori: 15’ e 10’ st Bianchimano.

Note: spettatori 4500 circa. Ammoniti: Zampa, Tiraferri (R). Angoli 11-1 per il Catanzaro. Recupero: 1’pt e 5’ st.



