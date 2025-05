VIDEO CATANZARO SAMPDORIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro e la Sampdoria si annullano l’un l’altra pareggiando per 2 a 2. Nel primo tempo i blucerchiati si danno immediatamente da fare proponendosi in attacco già verso il 7′ tramite una conclusione finita alta siglata da Venuti.

Video Cesena Palermo (2-1)/ Gol e highlights: rete decisiva per l'ex di turno Saric! (Serie B, 4 maggio 2025)

Gli uomini di mister Evani ci credono e sbloccano il punteggio poi al 23′ con il gol firmato da Depaoli, bravo a capitalizzare di testa l’assist di Vieira dopo un errore commesso in fase di impostazione dalla squadra avversaria. I giallorossi cominciano quindi a scaldare i motori di testa con Antonini sul piazzato di Pompetti al 28′ e mettono invece a segno la rete del pareggio al 45′ grazie a Brighenti, sugli sviluppi di un angolo ed agevolato da un rimpallo favorevole.

Video Frosinone Cittadella (1-1)/ Gol e highlights: errore madornale per i ciociari (Serie B)

Nel secondo tempo le Aquile effettuano il sorpasso con il gol trovato da Biasci, ispirato da Brighenti, al 47′ sebbene gli ospiti ripristino subito l’equilibrio al 50′ con la rete di Coda, assistito da Yepes. Nel finale la formazione del tecnico Caserta rimane in inferiorità numerica dal 63′ per colpa dell’espulsione per doppia ammonizione ottenuta da Pompetti e sciupano una ghiotta occasione nel recupero col capitano Iemmello che non inquadra lo specchio della porta doriana.

Questo risultato maturato nella trentasettesima giornata del campionato cadetto consegna un punto a ciascuna delle due compagini e così il Catanzaro tocca quota 49 mentre la Sampdoria raggiunge i 37 punti nella classifica della Serie B stagione 2024/2025.

Diretta/ Cremonese Sassuolo (risultato finale 1-1): botta e risposta! (Serie B, 4 maggio 2025)

VIDEO CATANZARO SAMPDORIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS