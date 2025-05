VIDEO CATANZARO SPEZIA (0-2): COLPO ESTERNO PER D’ANGELO

Partita a basso ritmo ma ricca di emozioni quella del video Catanzaro Spezia che vede un inizio senza occasioni anche per via di un forte vento che ha reso tutto molto più complicato per le due squadre. L’unica vera occasione del primo tempo da segnalare è un colpo di testa di Pio Esposito che sfiora la traversa dopo due minuti dal fischio d’inizio di Bonacina.

Nel resto dei primi 45 minuti, infatti, il protagonista è stato l’arbitro Bonacina che è stato chiamato a gestire il crescente nervosismo delle due squadre e ha estratto diversi cartellini da entrambe le parti.

Il secondo tempo del video Catanzaro Spezia, invece, si apre subito con una grande emozione. Infatti, al 49′ lo Spezia passa in vantaggio e lo fa con un’azione personale di Aurelio che sfonda dalla sinistra e arriva a calciare verso la porta. Il suo tiro, però, è debole e ha bisogno di una spinta da parte di Di Serio per entrare in rete e sbloccare il risultato.

Il gol fa cambiare rotta alla partita perché il Catanzaro cerca immediatamente una risposta ma non riesce a trovarla. Al 61′, inoltre, Francesco Pio Esposito si presenta dai 25 metri e calcia sotto l’incrocio dei pali un calcio di punizione portando sullo 0 a 2 lo Spezia.

La risposta del Catanzaro è affidata a Pompetti che prova la girata con il mancino ma viene fermato da una deviazione di Mateju che manda in corner. Una delle ultime occasioni per il Catanzaro è di Iemmello che calcia al volo da fuori area intorno al 90′ ma trova Gori che blocca la conclusione e salva lo Spezia.

I quattro minuti di recupero, infine, terminano con un calcio di punizione di Pompetti finito di poco alto e la festa dei liguri che si assicurano due reti di vantaggio in attesa del ritorno dove il Catanzaro sarà costretto a vincere con tre reti di scarto.

VIDEO CATANZARO SPEZIA (0-2): GOL E HIGHLIGHTS