Video/ Catanzaro Spezia (3-0) gol e highlights: secondo tempo da incorniciare! (Serie B 3^ giornata)

Catanzaro Spezia, una gara combattuta perché i padroni di casa nel proprio stadio non lasciano sconti a nessuno, mentre lo Spezia invece è una squadra molto più che attrezzata per la serie cadetta. Il primo squillo infatti della squadra ligure con Bastoni che si fa tutta la fascia, duetta con la seconda punta e poi conclude dal limite dell’area di rigore. Il tiro finisce a lato di poco per via di una deviazione dell’estremo difensore che dal replay si nota come tocca il pallone con la punta delle dita. Il Catanzaro invece ci prova su calcio d’angolo con un colpo di testa di Iemmello che non impensierisce la difesa poiché vola alto sopra la traversa.

Catanzaro Spezia, gara bloccata e che nella seconda parte della prima frazione di gioco si è anche incattivita molto, volano infatti due gialli per Scognamillo e Amian, entrambi per un entrata in scivolata fin troppo irruenta. Davanti alla porta lo Spezia è riuscito ad arrivarci spesso, sopratutto con Moro che però non riesce a concretizzare quelle (poche) palle che gli arrivano. Anche il Catanzaro fa fatica a essere pericoloso, la difesa a quattro dello Spezia sembra un ostacolo invalicabile, bel lavoro dello Spezia allora, che ci ha abituati anche in Serie A ad una difesa a tre molto improntata sul ruolo del difensore centrale del tridente difensivo.

CATANZARO SPEZIA, IL SECONDO TEMPO

Catanzaro Spezia, gara che si è messa facilemnte sui binari della squadra di casa in poco più di dieci minuti grazie innanzitutto alla rete di Biasci che con un gran destro riesce a bucare le mani al portiere avversario. La seconda rete invece arriva su un intervento completamente sbagliato di Nikolaou che non impatta la palla nella maniera corretta. Grande prova in questa ripresa della squadra di casa che riesce ad attaccare con più convinzione, sopratutto sulle ie interne dove agisce Biasci, il fantasista infatti è l’uomo più pericoloso del Catanzaro che grazie ai suoi piedi impensierisce spesso e volentieri la retroguardia avversaria.

Catanzaro Spezia, una vera disfatta per gli ospiti che hanno preso il terzo goal dopo uno stravolgimento di tre sostituzioni in un colpo solo a parte dell’allenatore del Catanzaro. Il neoentrato Pompetti infatti con una penetrazione dentro l’area di rigore riesce a portare il totale sul tre a zero. Pessimo approccio difensivo della squadra ligure che non è riuscita a riprendersi dopo il doppio goal. Questo è dato sopratutto dall’errore di Nikolaou che è parso meno in fiducia dopo il suo autogoal, l’errore deve aver pesato molto sulla psiche del difensore, che l’anno scorso era uno dei migliori della squadra.

CATANZARO SPEZIA, IL TABELLINO

FORMAZIONE SPEZIA (4-3-3): Dragowski – Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni – Kouda, Salvatore Esposito, Bandinelli – Cassata, Moro, Antonucci.

FORMAZIONE CATANZARO (4-4-2): Fulignati – Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc – Pontisso, Ghion, Vandeputte, Sounas – Biasci, Iemmello.

RETI: 52′ Biasci (C), 58′ Aut. Nikolaou (C), 73′ Pompetti (C);

Ammoniti: 29′ Amian (S), 31′ Scognamillo (C), 44′ Bandinelli (S);

Espulsioni: 93′ Oliveri (C)

