Video/ Catanzaro Ternana (2-1) gol e highlights; tre punti guadagnati sul finale (Serie B 2^ giornata)

VIDEO CATANZARO TERNANA (2-1): PRIMO SQUILLO CALABRESE

Catanzaro Ternana, squadra di casa che inizia subito con i fuochi di artificio approfittando di una lacuna difensiva della squadra ospite. In questa occasione, la seconda punta del Catanzaro riesce a sfruttare un cross dalla fascia mettendo a segno la prima rete del match, Biasci è il marcatore che apre il conto delle reti per questa stagione di Serie B. Poco gioco da parte della Ternana che non riesce a entrare in partita, non affacciandosi mai nell’area di rigore avversaria, molto invece nella propria. La squadra umbra anche nella passata stagione ha avuto delle difficoltà in trasferta, e anche in questa occasione sembra confermarlo.

Termina il primo tempo di Catanzaro Ternana, seconda frazione della prima metà che appare noiosa rispetto alla prima, poiché le due squadre pensano più ad attaccare piuttosto che a difendere. Forse qualche carico ancora da smaltire o forse la voglia dei padroni di casa di iniziare a gestire il match. Questa seconda ipotesi sembra la più probabile visto che dall’assetto della squadra si evince come i calabresi vogliono addormentare la partita: passaggi orizzontali, poco rischiosi che fanno correre gli avversari. Una scelta tattica forse iniziata troppo presto, a come dice il detto meglio prevenire che curare.

VIDEO CATANZARO TERNANA, IL SECONDO TEMPO

Catanzaro Ternana che entra nel vivo in questo secondo tempo, una partita completamente diversa da quella commentata in precedenza e si è sbloccata grazie alla rete di Raimondo alla fine del primo tempo, la zuccata di testa ha permesso di trovare serenità alla squadra umbra che adesso attacca con più decisione. La difesa del Catanzaro come nella prima uscita stagionale sembra molto traballante, soprattutto quando i difensori si ritrovano ad affrontare in campo largo gli attaccanti avversari. Questo sollecita molto il portiere che in più di un’occasione ha fatto fatica ad intercettare i tiri della Ternana.

Termina Catanzaro Ternana ultimi venti minuti di match che sono bruciati a fuoco lento e in cui le due squadre hanno avuto poche occasioni per provare a portare a casa i tre punti, questo è soprattutto da attribuire alla scarsa propensione alla finalizzazione da parte della squadra di casa, a cui si aggiunge qualche prodezza dell’estremo difensore della Ternana. Miracolo infatti da parte di Iannarilli che salva su una difficile e insidiosa conclusione nei minuti di recupero che permette alla sua squadra di finire la gara portando a Terni un punto, che sicuramente nel computo totale alla fine della stagione varrà qualcosa, ma che adesso appare abbastanza inutile. Questo quello che sarebbe successo se Vandeputte non avesse segnato regalando la vittoria al Catanzaro.

VIDEO CATANZARO TERNANA, IL TABELLINO

CATANZARO: Fulignati A. (Portiere), Situm M., Scognamillo S., Brighenti N., Veroli D. (dal 34′ st Krajnc L.), Oliveri A. (dal 14′ st Stoppa M.), Ghion A., Verna L. (dal 13′ st Pompetti M.), Vandeputte J., Biasci T. (dal 34′ st D’Andrea L.), Iemmello P. (dal 13′ st Donnarumma A.). A disposizione: Brignola E., Curcio A., Katseris P., Krastev D., Pontisso S., Sala A. (Portiere), Sounas D. Allenatore: Vivarini V..

TERNANA: Iannarilli A. (Portiere), Mantovani V., Sorensen F., Celli A., Diakite S., Luperini G. (dal 18′ st Marginean I.), Labojko J. (dal 18′ st Proietti M.), Pyyhtia N., Corrado N. (dal 1′ st Favasuli C.), Falletti C. (dal 37′ st Di Stefano F.), Raimondo A. (dal 31′ st Favilli A.). A disposizione: Capanni G., Capuano M., Casasola T., Gabriel Brazao (Portiere), Lucchesi L., Paghera F., Travaglini C. Allenatore: Lucarelli C..

Reti: al 10′ pt Biasci T. (Catanzaro) , al 44′ st Vandeputte J. (Catanzaro) al 45′ pt Raimondo A. (Ternana) .

Ammonizioni: al 9′ st Situm M. (Catanzaro) al 8′ st Luperini G. (Ternana).

