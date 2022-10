Video/ Catanzaro Viterbese (3-2) gol e highlights: Curcio, gol da 3 punti!

VIDEO CATANZARO VITERBESE (3-2): LA PARTITA

Il Catanzaro con tanta sofferenza vince anche contro una Viterbese eroica e conquista altri 3 punti, mantenendo la testa della classifica. Nel primo tempo di questa gara valida per l’ottava giornata di Serie C, Girone C i giallorossi partono subito fortissimo e passano immediatamente in vantaggio: Tentardini si mette in proprio e, dopo un dribbling secco su Semenzato, serve al centro Sounas. Il centrocampista greco è abile ad impattare la sfera e battere l’estremo difensore avversario. I laziali reagiscono con coraggio e al 33esimo trovano il pari:Martinelli si addormenta e Marotta è lesto nel rubargli il pallone e giocare immediatamente la sfera al centro. Vandeputte in un primo momento chiude l’avversario, ma successivamente Polidori è bravo e fortunato a ritrovare la palla ed insaccare in rete.

Diretta/ Catanzaro Viterbese (risultato finale 3-2): la decide Curcio!

CLICCA QUI PER IL VIDEO CATANZARO VITERBESE (3-2)

Nel secondo tempo la formazione calabrese si sbilancia per trovare il 2-1, ma incredibilmente lo subisce al 55esimo: sugli sviluppi di un corner ben calciato da Mungo, la difesa avversaria spazza, ma Monteagudo con una perla da lontanissimo sfonda la rete e spolvera il sette. Una perla del difensore gialloblù. Reagisce da grande squadra il Catanzaro ed alla fine riesce a ribaltarla: al 62esimo Verna lotta e fa una sponda precisa di testa per Cianci, che prima costringe Fumagalli al prodigio e sulla ribattuta, dopo la traversa, insacca il pallone in rete. All’85esimo Curcio prende il tempo al diretto marcatore e trasforma il magistrale cross di Vandeputte in incornata vincente.

Diretta/ Monopoli Viterbese (risultato finale 0-1): i tusci tornano a gioire!

VIDEO CATANZARO VITERBESE (3-2): IL TABELLINO

CATANZARO: Fulignati A., Biasci T. (dal 15′ st Cianci P.), Brighenti N., Ghion A. (dal 15′ st Pontisso S.), Iemmello P. (dal 36′ st Curcio A.), Martinelli L., Scognamillo S., Sounas D. (dal 29′ st Bombagi F.), Tentardini A. (dal 29′ st Katseris P.), Vandeputte J., Verna L.. A disposizione: Chila A., Sala A., Bombagi F., Cianci P., Cinelli A., Curcio A., Fazio P., Gatti R., Katseris P., Mule E., Pontisso S., Welbeck N.

VITERBESE: Fumagalli E., Andreis S. (dal 27′ st Simonelli M.), Marotta A. (dal 38′ st Di Cairano D.), Megelaitis L., Monteagudo J. C., Mungo D. (dal 18′ st Mbaye M. M.), Nesta G. M., Polidori A. (dal 27′ st Volpicelli E.), Ricci L., Rodio F., Semenzato D. (dal 38′ st Marenco F.). A disposizione: Bisogno L., Di Cairano D., D’Uffizi S., Manarelli D., Marenco F., Mbaye M. M., Simonelli M., Volpicelli E.

Diretta/ Fidelis Andria Catanzaro (risultato finale 0-4): vince ancora la capolista!

Reti: al 1′ pt Sounas D. (Catanzaro) , al 17′ st Cianci P. (Catanzaro) , al 40′ st Curcio A. (Catanzaro) al 33′ pt Polidori A. (Viterbese) , al 10′ st Monteagudo J. C. (Viterbese) .

Ammonizioni: al 9′ pt Iemmello P. (Catanzaro), al 44′ pt Sounas D. (Catanzaro), al 13′ st Biasci T. (Catanzaro) al 30′ pt Polidori A. (Viterbese), al 44′ pt Mungo D. (Viterbese).











© RIPRODUZIONE RISERVATA