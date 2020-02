Video/ Cavese Bari (1-1): highlights e gol. Sainz Maza ferma i galletti

Un’orgogliosa Cavese impone il pari al Bari, nella 27^ giornata di Serie C, sfiorando anche il colpaccio, e i pugliesi si ritrovano così a -8 dalla vetta, visto che la Reggina ha nel frattempo calato il tris contro la Paganese. Coem si vede nel video di Cavese Bari, i metelliani si confermano osso duro per tutti, anche se è il Bari a cominciare in attacco la partita, col portiere di casa Bisogno che si oppone a una colpo di testa di Di Cesare al 9′, mentre al 19′ è Antenucci a mancare una buona occasione per il vantaggio. I biancorossi crescono con il passare dei minuti, anche se la Cavese chiude bene tutti gli spazi. Nel finale di tempo però il Bari passa con un break di Laribi che trova i tempi per il passaggio ad Antenucci, che anticipa Marzorati e insacca alle spalle di Bisogno.

VIDEO CAVESE BARI: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo però la Cavese dimostra tutto il suo carattere e già al 9′ trova il pareggio grazie a un guizzo dello spagnolo Sainz Maza, che interviene su una conclusione di Russotto trovando la deviazione vincente di testa. Al 22′ grande iniziativa di Di Roberto, irrompe Cesaretti che da buona posizione manca però l’opportunità del clamoroso ribaltone. Grande spavento per il Bari che prova comunque a fare sua la partita fino alla fine, anche se al 31′ Frattali deve opporsi a un altro tentativo del sempre vivace Russotto. L’ultima chance per i pugliesi è di Terrani ma Bisogno non si lascia sorprendere, l’1-1 finale è amaro per il Bari, costretto ad allontanarsi ulteriormente dalla vetta del girone C.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CAVESE BARI, HIGHLIGHTS





